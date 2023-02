Décès du légendaire footballeur indien Tulsidas Balaram

Le footballeur indien médaillé d’or aux Jeux asiatiques et olympien Tulsidas Balaram est décédé jeudi après une longue maladie, ont indiqué des sources proches de sa famille.

Balaram avait 87 ans et était veuf et vivait dans un appartement sur les rives de la rivière Hooghly à Uttarpara.

Le champion d’Asiad 1962 a été hospitalisé le 26 décembre dernier et était soigné pour une infection urinaire et une distension abdominale.

“Son état ne s’est pas amélioré et il a rendu son dernier souffle vers 14 heures aujourd’hui”, a déclaré une source proche de la famille à PTI.

“Nous sommes reconnaissants au gouvernement de l’État et au ministre des Sports Aroop Biswas d’avoir bien pris soin de lui pendant ses derniers jours”, a-t-il ajouté.

Balaram appartenait à la génération dorée du football indien dans les années 50 et 60 lorsqu’il s’est associé à des légendes telles que Chuni Goswami et PK Banerjee, et ils sont devenus connus sous le nom de “la sainte trinité”.

Récipiendaire d’un prix Arjuna, les exploits de Balaram aux Jeux Olympiques de Rome en 1960 sont bien documentés.

Placée dans le “groupe de la mort” avec la Hongrie, la France et le Pérou, l’Inde a perdu le match d’ouverture face à la Hongrie 1-2 mais Balaram s’est couvert de gloire en inscrivant un but à la 79e minute.

L’Inde a failli bouleverser la France quelques jours plus tard avec Balaram montrant à nouveau sa classe.

Balaram, qui a principalement joué comme avant-centre ou comme ailier gauche, l’a appelé un jour en 1963 en raison d’une mauvaise santé.

