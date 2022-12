Décès du journaliste qatari Khalid al-Misslam

Lors d’un deuxième événement de même nature en une semaine, un photojournaliste qatari nommé Khalid al-Misslam a été déclaré mort après s’être effondré alors qu’il couvrait la Coupe du monde de football 2022.

Al-Misslam, qui travaillait pour Al Kass TV, a connu sa fin prématurée samedi, quelques jours seulement après que le journaliste américain Grant Wahl s’est effondré lors du match de quart de finale entre l’Argentine et les Pays-Bas.

“Photojournaliste Al Kass TV Khalid al-Misslam décédé récemment. Al-Misslam, un Qatari, est décédé subitement alors qu’il couvrait la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. Nous croyons en la miséricorde et le pardon d’Allah pour lui, et adressons nos plus sincères condoléances à sa famille”, lit-on dans un article du Gulf Times sur les réseaux sociaux.

Khalid al-Misslam, photojournaliste d’Al Kass TV, est décédé récemment. pic.twitter.com/M1ZyoBJWkW– GulfTimes (@GulfTimes_QATAR) 10 décembre 2022

Séparés d’à peine 48 heures, les deux incidents ont fait l’objet d’un examen minutieux, le frère de Wahl alléguant que le gouvernement qatari pourrait avoir joué un rôle dans la mort prématurée du journaliste.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Avant cet incident malheureux, Wahl aurait été détenu par les autorités qataries après avoir arboré une chemise arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBTQ. Il est également rapporté que le téléphone de Wahl a été confisqué pour avoir tweeté sur l’incident.

La Coupe du monde 2022, la première au Moyen-Orient, a été embourbée dans la controverse avant même qu’un coup de pied de balle et de multiples manifestations politiques ne fassent la une des journaux.

Le Qatar, un État islamique, interdit toujours les relations homosexuelles et a été sous le microscope pour son traitement de la communauté queer.

La discussion autour de la communauté LGBTQ a fait surface à maintes reprises pendant le tournoi. La ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castera, s’est rendue au match entre la France et l’Angleterre en drapant un pull aux couleurs du drapeau arc-en-ciel représenté sur la manche.

Les manifestations liées à la révolution en Iran à la suite du décès de Mahsa Amini, 22 ans, alors qu’elle était sous la garde de la police morale du pays, ont trouvé leur chemin vers le pays où se déroulait le plus grand spectacle au monde.

Quatre matchs restent à jouer, dont les deux demi-finales, les éliminatoires pour la troisième place et la grande finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 alors que l’Argentine affrontera la Croatie dans le dernier carré mercredi et la France affrontera le Maroc la nuit suivante.

Le vainqueur du match disputera le titre dimanche, tandis que l’équipe perdante des quatre derniers se battra pour une troisième place la veille.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici