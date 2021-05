Décès du jeune culturiste prometteur Senthil Kumaran Selvarajan

Le culturiste prometteur Senthil Kumaran Selvarajan est décédé après avoir été victime d’une crise cardiaque. Outre Selvarajan, le culturiste international Jagdish Lad est décédé des suites d’un coronavirus au début du mois de mai. L’année dernière, le culturiste Satnam Khattra était également décédé d’une crise cardiaque après une courte période de maladie. Bien que la cause du décès de Selvarajan ne soit pas encore publique, generationiron.com a déclaré que ses sources pensaient qu’il était décédé à la suite d’une crise cardiaque.

Selvarajan est originaire du Tamil Nadu et avait remporté M. India, puis a terminé deuxième au Shery Classic en 2013. Le culturiste était très respecté dans la scène du culturisme indienne et l’homme a montré beaucoup de potentiel.

Selvarajan était très actif sur les réseaux sociaux et avec son physique impressionnant, il a essayé de motiver ses followers vers le fitness. Son dernier post sur Instagram avait une photo de lui affichant son physique, avec laquelle il a écrit: «Attendez… attendra… jusqu’au jour de ma vie sur la scène internationale. Bientôt … »

Le mois dernier, Selvarajan avait également publié une photo avant et après de lui-même, où il montrait le changement en lui entre la première phase de verrouillage du coronavirus et juste avant la deuxième phase du verrouillage.

Sur la première photo, les muscles du corps de Selvarajan n’étaient pas tendus et ses bras s’étaient également amincis. Il a ensuite travaillé dur sur lui-même et est revenu dans le meilleur des formes. Il a parlé de la façon dont Covid-19 a gaspillé quelques années et à la fin du message, il a demandé: «2021 ??? Voulez-vous nous laisser pour survivre. C’est un grand point d’interrogation. «

Maintenant, cette phrase frappe une ironie très tragique. Il laisse dans le deuil sa femme et son fils.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici