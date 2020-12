L’ancien footballeur italien Paolo Rossi, qui a remporté la Coupe du monde 1982 avec son pays, est décédé à l’âge de 64 ans.

L’attaquant légendaire, surnommé «Pablito», était célèbre pour sa performance dans cette Coupe du monde où ses six buts ont aidé l’Italie à remporter sa troisième victoire en Coupe du monde.

La nouvelle de sa mort survient moins de deux semaines après la mort d’un autre des plus grands du football – Diego Maradona, qui a remporté la Coupe du monde 1986 avec l’Argentine.

L’épouse de Rossi, Federica Cappelletti, a annoncé sa mort sur les réseaux sociaux, écrivant sur Facebook: « Il n’y aura plus jamais quelqu’un comme vous, unique, spécial. »

Les médias italiens ont rapidement rendu hommage. « Paolo Rossi, l’adorable poète du football qui a fait la joie de toute l’Italie en 1982 est mort », écrit le quotidien Corriere della Sera sur son site Internet.

Il était « l’homme qui a fait pleurer le Brésil et a conduit Azzurri de Bearzot à la Coupe du monde », a écrit le journal La Repubblica.

Objectifs cruciaux en 1982

Paolo Rossi n’a presque pas participé à la Coupe du monde 1982. Il a été suspendu pendant trois ans en 1980 au milieu d’un scandale sur des matchs truqués et des paris illégaux en Italie, mais après une réduction de sa sanction, il a été appelé pour l’équipe.

Et ce développement fatidique a vu l’Italie couronner les vainqueurs. Il a marqué une haine contre le Brésil – à l’époque considéré comme le favori pour remporter la Coupe du monde en Espagne – les éliminant du tournoi.

Il a ensuite marqué deux fois contre la Pologne, envoyant son équipe en finale, avant d’ouvrir le score contre l’Allemagne de l’Ouest, dans un match remporté 3-1 par l’Italie.

Il a été nommé meilleur joueur et meilleur buteur, puis a terminé l’année en tant que vainqueur du Ballon d’Or.

Il a joué pour un certain nombre de clubs en Italie, le plus célèbre de la Juventus où il a remporté deux titres de Serie A, une Coupe d’Europe et la Coppa Italia.