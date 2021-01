Hilton Valentine, guitariste fondateur de The Animals, est décédé à l’âge de 77 ans.

La mort de Valentine a été confirmée vendredi par le label du groupe ABKCO Music, qui a écrit dans un communiqué sur Twitter: « Nos plus sincères condoléances vont à la famille et aux amis de @ HiltonValentine pour son décès ce matin, à l’âge de 77 ans.

« Membre fondateur et guitariste original de The Animals, Valentine était un guitariste pionnier qui a influencé le son du rock and roll pour les décennies à venir. »

Valentine, de North Shields, North Tyneside, a formé The Animals en 1963 aux côtés du chanteur Eric Burdon, du bassiste Chas Chandler, de l’organiste Alan Price et du batteur John Steel.