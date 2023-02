Décès du général Pervez Musharraf : l’ancien président du Pakistan décède à l’hôpital à l’âge de 70 ans après une longue maladie

L’ancien président du Pakistan est décédé à l’âge de 70 ans.

Le général Pervez Musharraf est décédé des suites d’une longue maladie après des années d’exil volontaire, ont rapporté aujourd’hui les médias pakistanais.

Le général Pervez Musharraf est décédé Crédit : AP

Il a bénéficié d’un soutien solide pendant de nombreuses années, sa plus grande menace étant Al-Qaïda et d’autres militants islamistes qui ont tenté de le tuer au moins trois fois.

Mais son utilisation brutale de l’armée pour réprimer la dissidence ainsi que son soutien continu aux États-Unis dans leur lutte contre al-Qaïda et les talibans afghans ont finalement conduit à sa chute.

Né à New Delhi en 1943, Musharraf avait quatre ans lorsque ses parents ont rejoint l’exode massif des musulmans vers le nouvel État du Pakistan. Son père a servi au ministère des Affaires étrangères, tandis que sa mère était enseignante et que la famille a souscrit à un islam modéré et tolérant.

Il a rejoint l’armée à l’âge de 18 ans et a ensuite dirigé une unité de commando d’élite avant d’en devenir le chef. Il a pris le pouvoir en évinçant le Premier ministre de l’époque, Nawaz Sharif, qui avait tenté de le limoger pour avoir donné son feu vert à une opération visant à envahir les zones du Cachemire tenues par les Indiens, amenant le Pakistan et l’Inde au bord de la guerre.

Au cours de ses premières années au gouvernement, Musharraf a été acclamé à l’échelle internationale pour ses efforts réformistes, faisant adopter une législation pour protéger les droits des femmes et permettant aux chaînes d’information privées de fonctionner pour la première fois.

Son penchant pour les cigares et le whisky importé et ses appels aux musulmans à adopter un mode de vie de “modération éclairée” ont accru son attrait en Occident au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

Il est devenu l’un des alliés les plus importants de Washington après les attaques, permettant aux forces américaines d’utiliser des drones armés à partir de bases secrètes sur le sol pakistanais qui ont tué des milliers de personnes et ordonnant aux troupes nationales de pénétrer dans les zones tribales anarchiques du pays le long de la frontière afghane pour la première fois de l’histoire du Pakistan.

Cela a contribué à légitimer son règne à l’étranger, mais a également contribué à plonger le Pakistan dans une guerre sanglante contre des groupes militants extrémistes locaux.

Dans un mémoire de 2006, il s’est attribué le mérite d’avoir sauvé le Pakistan de la colère américaine en disant que le pays avait été averti qu’il devait se préparer à être bombardé à l’âge de pierre s’il ne s’alliait pas à Washington.

Musharraf a également réussi à faire pression sur le président de l’époque, George W. Bush, pour qu’il injecte de l’argent dans l’armée pakistanaise. Pourtant, les allégeances de l’armée n’ont jamais été sans ambiguïté : ses puissants services de renseignement ont conclu des accords avec les talibans et al-Qaïda, et ont renforcé une insurrection combattant les troupes américaines en Afghanistan.

Dans d’autres domaines de la politique étrangère, Musharraf a tenté de normaliser les relations entre New Delhi et Islamabad.

Lors d’un sommet régional en 2002, moins de trois ans après le lancement de l’opération militaire contre l’Inde, Musharraf a choqué le monde quand, après avoir terminé un discours, il s’est soudainement dirigé vers le Premier ministre indien Atal Bihari Vajpayee pour lui serrer la main et lui a proposé de parler de paix.

Les analystes disent que la question du Cachemire, qui reste le point de discorde le plus puissant entre l’Inde et le Pakistan, était sur le point d’être résolue pendant l’ère Musharraf. Mais le processus de paix a déraillé peu après son règne.

Sous Musharraf, les investissements étrangers ont prospéré et le Pakistan a connu une croissance économique annuelle pouvant atteindre 7,5 % – ce qui reste le niveau le plus élevé depuis près de trois décennies, selon les données de la Banque mondiale.

Les dernières années de sa présidence ont cependant été éclipsées par son régime de plus en plus autoritaire. En 2006, Musharraf a ordonné une action militaire qui a tué un chef de tribu de la province du Balouchistan, jetant les bases d’une insurrection armée qui fait rage à ce jour.

L’année suivante, plus d’une centaine d’étudiants appelant à l’imposition de la charia ont été tués après que Musharraf ait évité les négociations et ordonné aux troupes de prendre d’assaut une mosquée à Islamabad. Cela a conduit à la naissance d’un nouveau groupe militant, Tehreek-e-Taliban Pakistan, qui a depuis tué des dizaines de milliers de personnes dans des attentats-suicides et des agressions effrontées.

Plus tard en 2007, un attentat suicide qui a assassiné le chef de l’opposition Benazir Bhutto a déclenché des vagues de violence. Ses efforts pour armer le pouvoir judiciaire ont également conduit à des protestations et un Musharraf assiégé a reporté les élections et déclaré l’état d’urgence.

En 2008, les premières élections démocratiques du pays en 11 ans ont eu lieu. Le parti de Musharraf a perdu et face à la destitution par le parlement, il a démissionné de la présidence et s’est enfui à Londres.

Il est retourné au Pakistan en 2013 pour briguer un siège au parlement mais a été immédiatement disqualifié. Il a été autorisé à partir pour Dubaï en 2016.

En 2019, un tribunal l’a condamné à mort par contumace pour l’imposition de l’état d’urgence en 2007, mais le verdict a ensuite été annulé.