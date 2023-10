Décès du fondateur de JEM, Loren Cunningham : « Il a ajouté un cachet supplémentaire à son passeport bien usé : LE PARADIS !

Loren Cunningham, fondateur de Jeunesse en mission et chancelier international de l’Université des Nations de JEM, a perdu sa bataille contre un cancer de stade 4 vendredi.

Le personnel de Cunningham a partagé une déclaration Web« Loren a été la première personne dans l’histoire à voyager dans toutes les nations souveraines de la terre, dans tous les pays dépendants et dans plus de 100 territoires et îles pour l’amour du Christ et de la Grande Commission (Marc 16 : 15). Maintenant, il a ajouté un encore un « cachet » sur son passeport bien usé : PARADIS ! »

Cunningham a reçu un diagnostic de cancer de stade 4 en mars, qui s’était propagé à ses poumons, ses os et son système lymphatique. Il était cependant déterminé à poursuivre ses efforts ministériels au service du Seigneur et des autres jusqu’à ce qu’il soit rappelé à la maison.

C’est avec une grande tristesse que nous annonçons que Loren Cunningham, fondateur de Youth With A Mission, est décédé aujourd’hui à 88 ans à 4h20 du matin dans son sommeil chez lui à Kona, Hawaï. Il laisse dans le deuil son épouse Darlene, sa fille Karen, son fils David et Judy Cunningham, trois petits-enfants, Madi, Kenna et Liam. pic.twitter.com/xyiac1YCi7 – JEM Kona (@YWAMkona) 6 octobre 2023

Cunningham fut le premier missionnaire chrétien connu à atteindre toutes les nations et tous les pays. Il était bien connu pour avoir déréglementé le ministère en créant une plate-forme grâce à laquelle les jeunes pouvaient servir les autres dans le monde dans un court laps de temps.

Il a également facilité de nombreux autres efforts ministériels, notamment les actions de sensibilisation olympique de JEM, les navires de JEM, la course internationale au flambeau, Pray OMT et les journées de prière des points cardinaux.

En plus de ses efforts ministériels mondiaux, de la fondation de JEM et de l’Université des Nations, Cunningham était également un auteur de nombreuses publications. Ses livres comprenaient Est-ce vraiment toi, Dieu ?, Faire de Jésus Seigneur, Le livre qui transforme les nations : le pouvoir de la Bible pour changer n’importe quel pays, Pourquoi pas les femmes ?, Gagner la voie de Dieu, et d’autres. Il a également mené une mission visant à mettre fin à la pauvreté biblique en traduisant la Bible dans toutes les langues et en rendant la Parole de Dieu accessible à tous.

UN communiqué de presse de l’Université des Nations a partagé son intention de continuer à perpétuer l’héritage de Cunningham, en déclarant : « Il a consacré sa vie aux missions mondiales, et l’héritage de Loren continuera à avoir un impact sur des vies dans le monde entier à travers la prochaine génération de dirigeants de JEM engagés à accomplir la Grande Commission. »

Cunningham laisse dans le deuil son épouse, Darlene, ses deux enfants, sa belle-fille et ses trois petits-enfants.