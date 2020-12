Le critique culinaire de Masterchef, Charles Campion, est décédé à l’âge de 69 ans, alors que Jay Rayner rend hommage à « un homme formidable et charmant ».

Les hommages à Campion ont inondé les médias sociaux cet après-midi après que sa fille Ashley a confirmé le décès de l’homme de 69 ans le 23 décembre.

Elle a tweeté: « C’était un père, un ami et un mari brillant. Tous ceux qui sont entrés en contact avec lui s’en sont un peu mieux sortis. Je t’aime papa!’

Jay Rayner a rendu hommage au père de deux enfants, qui laisse derrière lui sa femme, ce matin, écrivant: « Charles Campion était un homme formidable et charmant, avec un sens de l’humour brillamment drôle. Et garçon, il connaissait son sujet.

Charles Campion (au centre) est décédé le 23 décembre à l’âge de 69 ans, a confirmé sa fille. Sur la photo: Campion avec ses collègues critiques William Sitwell et Tracey MacLeod

La fille du critique gastronomique populaire Ashley a partagé une photo de Campion avec sa famille lors de la confirmation de la nouvelle de son décès et l’a décrit comme un « père, ami et mari brillant »

« J’ai retenu mon souffle quand il était à la table de Masterchef pour savoir si j’avais foiré un point de détail et il allait doucement me redresser. Une grande perte.

Une autre collègue Masterchef juge Tracey MacLeod également sur Twitter pour partager sa tristesse à la nouvelle de la mort de l’homme né dans le Warwickshire: « Triste nouvelle de Charles Campion, le plus informé, courtois et clairvoyant des collègues autour de la table des critiques de Masterchef.

« Il vivait pour sa famille et en parlait souvent pendant les pauses du tournage, quand il ne se plaignait pas du persil de dessert. Tu vas nous manquer CC.

La cause de la mort de Campion n’a pas encore été confirmée.

Dans un message émouvant, la fille de Campion a déclaré: « Tous ceux qui sont entrés en contact avec lui en sont un peu mieux sortis. Je t’aime papa!’

Les autres critiques Tracey MacLeod Jay Rayner ont rendu hommage à Campion, Rayner le décrivant comme un « homme formidable et charmant »

Le journaliste gastronomique Dan Saladino, qui a travaillé avec Campion lors de projets pour la BBC, a publié son hommage la veille de Noël: « Repose en paix Charles Campion – un amoureux de la bonne nourriture (et des histoires culinaires) et un grand ami de BBC Food Program.

«Je n’oublierai jamais nos aventures au pays du boudin noir et les programmes que nous avons réalisés ensemble. Adieu mon ami.

Campion a écrit plusieurs livres de cuisine et un mémoire intitulé Fifty Recipes to Stake Your Life On au cours de sa vie et s’est fait un nom pour son aversion pour la nourriture «prétentieuse».

Il était également connu pour la promotion des petits restaurants et entreprises.

Les fans de Campion lui ont également rendu hommage sur Twitter, ainsi que le chef Michelin Michel Roux Jr.

Le chef Michelin Michel Roux Jr. a déclaré: « Très triste en effet, ses connaissances étaient aussi larges que son sourire, un vrai gentleman et un honneur d’avoir cuisiné pour lui. »

Les fans du travail de Campion ont également profité des réseaux sociaux pour partager leur tristesse à son décès.

L’un d’eux a écrit: « Si triste d’apprendre le décès de Charles Campion, un géant parmi les hommes, et une influence incroyable pendant mes années de formation. Je vous lèverai un verre ce soir, bel homme.

Un autre a déclaré: « RIP Charles Campion, l’exemple d’un critique de restaurant de la vieille école, discret mais compétent.

« Un ami est tombé sur lui dans les toilettes et m’a dit: » J’ai été chez les hommes avec Campion. Il est très grand et très bon « . »