Le capitaine Sir Tom Moore, héros national, décède à l’âge de 100 ans

Il était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui est devenu le héros national et la mascotte de la Grande-Bretagne dans les premiers mois de la pandémie de coronavirus, levant des millions de livres pour des œuvres de bienfaisance à la veille de son 100e anniversaire et fournissant à une nation déconcertée et consternée une source d’inspiration dont il avait grand besoin. et confort. Le capitaine Sir Tom Moore est décédé à l’âge de 100 ans après une bataille contre Covid et une pneumonie, provoquant une vague d’hommages et de chagrin national. Le vétéran a inspiré une nation lorsqu’il a levé plus de 32 millions de livres sterling pour le NHS, parcourant 100 tours de son jardin avant son 100e anniversaire lors du premier verrouillage national en avril dernier. Il a été admis à l’hôpital de Bedford dimanche après avoir été traité pendant «quelques semaines» pour une pneumonie à domicile et contracté le Covid-19 à la mi-janvier. Notre liveblog détaille la foule d’hommages, y compris de la reine. Voyez une célébration de sa vie en images et une vidéo de son impact remarquable.

Pendant près d’un siècle, le capitaine Sir Tom avait vécu sa vie dans une obscurité presque totale. Puis, dans les jours qui ont précédé son 100e anniversaire et saisi par l’ennui du verrouillage, il a mis en place un plan modeste pour rester actif et collecter des fonds pour le NHS. Pourtant, sa mission a captivé l’imagination du public, peut-être comme jamais auparavant. Reporter en chef Robert Mendick reconstitue comment le capitaine Sir Tom a capturé nos cœurs dans les moments les plus difficiles. Continuez à lire pour son Télégraphe nécrologie.

Variante de Kent mutant pour imiter la souche sud-africaine

La variante Kent du coronavirus est en train de muter pour imiter la variante sud-africaine, ont découvert des responsables, au milieu des avertissements, elle pourrait déjà être endémique au Royaume-Uni. Cela survient le lendemain de l’annonce par le gouvernement de tests porte-à-porte pour contenir les flambées de la variante sud-africaine. Voir une carte des cas connus. Aux Communes, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré aux députés que les tests de masse étaient étendus à Bristol et à Liverpool après la détection de 43 «mutations préoccupantes». Pendant ce temps, Nicola Sturgeon a déclaré que les écoles rouvriraient en Écosse à partir du 22 février, bien que les adultes doivent vivre sous le verrouillage plus longtemps que prévu.

Von der Leyen refuse de démissionner suite au fiasco des vaccins

Ursula von der Leyen a refusé de s’excuser pour la dispute sur les vaccins Covid qui a conduit Bruxelles à menacer une frontière dure sur l’île d’Irlande et a exigé qu’elle ne soit jugée qu’à la fin de son mandat. La présidente de la Commission européenne sous le feu a clairement indiqué qu’elle ne quitterait pas le fiasco, car Michael Gove a déclaré que l’UE avait «érodé la confiance». James Crisp analyse pourquoi elle ne démissionnera pas – et pourquoi il y a peu d’appétit politique pour elle. Pendant ce temps, un économiste de premier plan estime que le fiasco des vaccins dans le bloc signifie que les vacanciers britanniques peuvent s’attendre à un été de vacances sans une serviette allemande en vue.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Audition navalny | Un tribunal russe s’est demandé s’il fallait emprisonner le critique du Kremlin Alexei Navalny jusqu’à trois ans et demi dans une affaire qui a déclenché des manifestations dans tout le pays et évoque de nouvelles sanctions. Détails ici.

Partout dans le monde: de nouvelles craintes pour les Rohingyas opprimés

Le Conseil de sécurité des Nations Unies tient une réunion d’urgence aujourd’hui pour répondre à la situation sécuritaire au Myanmar, craignant que le coup d’État militaire ne puisse aggraver le sort de la minorité musulmane rohingya toujours à l’intérieur du pays et de ceux qui vivent en tant que réfugiés à l’étranger. Les chefs militaires qui ont exécuté le coup d’État de lundi ont été accusés par les enquêteurs de l’ONU d’avoir supervisé une campagne militaire brutale contre les Rohingyas avec une « intention génocidaire ». Lisez la suite pour savoir comment le coup d’État aura un effet d’entraînement plus large sur les voisins asiatiques du Myanmar.

Entretien du mardi

« J’ai rêvé de 100 tests mais je n’ai jamais pensé que c’était possible »