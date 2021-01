Le groupe a rapidement suivi les «Fab Four» dans le cadre de la «British Invasion» des États-Unis, dirigée par les Beatles lorsqu’ils ont joué pour la première fois devant des fans hurlants au Washington Coliseum le 11 février 1964. Gerry et les Pacemakers les ont rejoints. l’invasion en octobre de la même année et s’est produit au Santa Monica Civic Auditorium à Los Angeles dans un projet de loi étoilé mettant en vedette les Beach Boys, Bo Diddley, James Brown et quelques nouveaux enfants de Londres se faisant appeler le Rolling Des pierres.

M. Marsden, 78 ans, est décédé de problèmes cardiaques dans un hôpital près de Liverpool le 3 janvier, selon son meilleur ami, l’animateur de radio Pete Price. Le chef du groupe avait subi une triple chirurgie cardiaque en 2003 et une deuxième chirurgie cardiaque en 2016 quand, dit-il, il a reçu un stimulateur cardiaque, mais n’a pas trouvé l’ironie drôle du tout.

Le groupe suivant en tête des charts avec les trois premiers singles était Frankie Goes to Hollywood, également Liverpudlians, dont le premier grand succès de 1984, « Relax », comportait une chanson de Gerry Marsden, « Traversée de la Mersey », comme sa face B.

Après leurs deux premiers succès pop joyeux, les membres du groupe de M. Marsden ont été choqués lorsque leur chef a choisi « You Never Walk Alone » comme troisième single, une ballade déchirante mais inspirante écrite par Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II pour la comédie musicale « Carrousel ». La chanson des Pacemakers est devenue un hymne pour beaucoup à travers le monde, en particulier pour les fans du Liverpool Football Club et plus tard du Glasgow Celtic en Écosse.

Dans le stade Anfield de Liverpool, les haut-parleurs sonnaient la version de M. Marsden avant les matches, à la mi-temps et après le coup de sifflet final. Entre les deux, les supporters se fustigeaient et noyaient les partisans de l’opposition. Même lorsque leur équipe perdait, ils n’ont jamais cessé de chanter: «Marchez, continuez, avec de l’espoir dans votre cœur».

L’original Gerry and the Pacemakers n’a eu que trois ans de succès dans les années 1960, le dernier étant une reprise de Bobby Darins « Je serais là » en 1965. À ce moment-là, les Beatles avaient élevé la barre culturelle, en commençant par leur album « Rubber Soul », avant de passer à la musique psychédélique, comme dans « Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band », et devenir des acolytes spirituels de la barbe Gourou indien Maharishi Mahesh Yogi.

Mais comme l’écrivain et auteur britannique Spencer Leigh l’écrivait dans le journal Independent, «Les psychédéliques de 1966 n’avaient aucun intérêt pour Gerry, et il était bien trop sobre pour suivre les Beatles à Bangor pour voir le Maharishi.

Au lieu de cela, M. Marsden a continué à tourner avec les nouvelles formations du groupe pendant encore un demi-siècle jusqu’à sa retraite en 2018. En 1973, une nouvelle formation des Pacemakers joue devant 13 000 personnes au Madison Square Garden de New York, où il rejoint d’autres groupes britanniques. les chercheurs, les ermites d’Herman et Wayne Fontana et les maîtres de l’esprit pour Billy Joel.

Gerard Marsden est né le 24 septembre 1942 dans la ville pauvre de Toxteth, Liverpool, qui en tant que ville de chantier naval avait été fortement attaquée par les bombardiers de la Luftwaffe au cours des deux dernières années. Enfant, il a été transporté dans des abris souterrains après des avertissements de frappes aériennes. Son père était un cheminot qui a appris à Gerry à jouer du ukulélé.

Il était passé du ukulélé à la guitare à l’âge de 14 ans, tout comme la musique skiffle – un mélange de folk, de blues, de jazz et de country américain – avait envahi le Royaume-Uni, dirigé par Lonnie Donegan, d’origine écossaise, « King of Skiffle ». Comme les futurs Beatles John Lennon, George Harrison et Paul McCartney, M. Marsden a d’abord formé un groupe de skiffle, avec une planche à laver comme rythme, et son frère a utilisé une boîte de chocolats Quality Street comme percussion parce qu’il ne pouvait pas se permettre une batterie.

Tout en travaillant comme porteur de chemin de fer pendant la journée, M. Marsden a d’abord formé les Red Mountain Boys avec son frère Freddie à la percussion (boîte de chocolat), Les Chadwick à la guitare et Arthur « Mack » McMahon au piano. Fortement influencés par Elvis Presley, ils sont passés du skiffle au rock et se sont appelés les Mars Bars, mais la société de barres de chocolat leur a légalement ordonné de laisser tomber le nom.

C’est ainsi que les stimulateurs cardiaques ont commencé.

Comme les Beatles, ils ont quitté le Cavern Club de Liverpool en 1960 pour faire des concerts à Hambourg, jouant parfois aux côtés des Beatles, connus à l’époque sous le nom de Silver Beetles. En 1961, McMahon a été remplacé par Les Maguire, qui ont continué à jouer leurs tubes au clavier et au saxophone.

«Il m’a tué», se souvient M. Marsden. « Je l’ai regardé autant que possible et il m’a influencé dans la façon dont il pouvait jouer de la guitare rythmique et conduire le groupe comme un fou. » Dans son autobiographie de 1993, Je ne marcherai jamais seul, M. Marsden se souvient d’avoir erré à Hambourg avec Lennon à la recherche de filles, mais n’était pas dans les détails lorsqu’il était confronté à des proxénètes locaux.

En 1962, Martin, leur producteur, a offert à Gerry and the Pacemakers l’opportunité de jouer « How Do You Do It? » Pour enregistrer, une chanson que les Beatles avaient créée en studio, mais ils ont décidé de ne pas la sortir comme leur premier single, mais ont choisi «Love I do». Le nombre de Pacemakers a grimpé au n ° 1 au Royaume-Uni et les a établis comme une force musicale.

Epstein a déconseillé à M. Marsden le mariage – pas bon pour les fans féminines – mais il est allé de l’avant quand même, en 1965. Les survivants comprennent sa femme, l’ancienne Pauline Behan, et ses deux filles.

Dans les années 1960, Gerry and the Pacemakers avait une chanson numéro 4 aux États-Unis avec le titre « Ne laissez pas le soleil vous attraper pendant que vous pleurez. » Lorsque les éditeurs de Ray Charles ont souligné que le pianiste-chef d’orchestre américain avait une chanson du même titre (bien qu’une chanson totalement différente), M. Marsden devait payer une partie des redevances à Charles. José Feliciano a repris plus tard la chanson de l’Anglais.

La fille de M. Marsden, Yvette Marbeck, a déclaré à la British Press Association: «Il est décédé à l’hôpital, ce qui était terrible pour nous car nous n’étions pas autorisés à entrer à cause du courant. [covid] règlements. Elle a ajouté qu’il était fier qu’une version de couverture de « You Never Walk Alone » du capitaine Sir Tom Moore, un organisme de bienfaisance, soit devenue un succès pendant la pandémie l’année dernière.