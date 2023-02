Décès d’Epsom College: la famille rend hommage à la directrice et à sa fille de 7 ans, “abattues par son mari dans un meurtre-suicide”

LA famille d’une mère et d’une fille qui auraient été abattues dans un meurtre-suicide a rendu hommage.

La directrice de l’Epsom College, Emma Pattison, 45 ans, et Lettie, sept ans, ont été retrouvées mortes sur le terrain de l’école le 5 février.

Emma et sa fille Lettie ont été abattues

On pense que le mari George leur aurait tiré dessus avant de retourner l’arme contre lui-même.

La famille d’Emma et Lettie a maintenant rendu hommage à la mère et à la fille.

Ils ont également remercié ceux qui ont montré leur soutien au couple tragique.

La famille a déclaré: “Voir l’estime dans laquelle Emma est tenue par tous ceux qui l’ont connue est un énorme réconfort.

“Elle était tout ce que l’on pouvait espérer d’une fille, d’une sœur, d’une mère, d’une épouse, d’une amie, d’une enseignante et bien plus encore.

“Nous sommes une famille extrêmement proche et la famille était au centre de l’univers d’Emma et Lettie. La communauté d’Epsom College faisait désormais partie de cet univers pour elles deux.

« Lettie, sept ans, était la fierté et la joie d’Emma : une petite fille adorable et dynamique avec une curiosité irrésistible, un sourire qui fait fondre le cœur et un intellect au-delà de son âge. Les deux étaient inséparables et nous sommes rassurés de savoir qu’ils le resteront. .

“Emma avait un sourire chaleureux et accueillant et des yeux bleus pétillants, pleins d’optimisme. Au cours des onze derniers jours, nous avons remarqué que le ciel était bleu vif, avec parfois une chaude lueur de rose.”

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

