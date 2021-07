Décès d’enfant signalé; animaux malades trouvés

Les responsables de la santé du Colorado ont exhorté jeudi les résidents à être prudents avec la faune locale après que des rapports de laboratoire ont confirmé la présence de peste chez les animaux et les puces de six comtés.

L’avertissement intervient après qu’un résident de 10 ans est récemment décédé des complications de la maladie, selon le ministère de la Santé publique et de l’Environnement du Colorado. Le dernier décès lié à la peste dans l’État remonte à 2015, rapporte le Denver Post.

« Nous sommes si tristes pour la perte de ce jeune Coloradan et nos plus sincères condoléances vont à la famille », a déclaré le Dr Jennifer House, du département de la santé, à propos du décès de l’enfant début juillet. « La santé publique mène une enquête épidémiologique et veut que les Coloradans sachent que même si cette maladie est très rare, elle survient parfois, et qu’elle consulte un médecin si vous présentez des symptômes. »

La peste est une vaste maladie qui se propage à travers une variété d’animaux, y compris les rongeurs, les mouches et les humains. La maladie provient de la bactérie Yersinia pestis, une bactérie que l’on trouve partout dans le monde. Il existe trois formes de peste : bubonique, septicémique et pulmonaire.

Les responsables de la santé du Colorado ont déclaré qu’une augmentation de la peste est attendue au cours de cette période de l’année et n’est pas une cause de grande inquiétude si les précautions appropriées sont prises. Deux cas humains de peste ont été signalés dans le Colorado au cours des cinq dernières années, selon les données de santé publique de l’État.

« Au Colorado, nous nous attendons à ce que les puces soient testées positives pour la peste pendant les mois d’été », a déclaré House, qui est épidémiologiste d’État adjoint et vétérinaire de santé publique pour le CDPHE, dans le communiqué de presse. « La sensibilisation et les précautions peuvent aider à prévenir la maladie chez les humains. Bien qu’il soit rare que les gens contractent la peste, nous voulons nous assurer que tout le monde connaît les symptômes. »

Bien que la peste puisse être une maladie grave si elle n’est pas traitée, sa gravité peut être réduite si les symptômes sont détectés tôt, a précédemment déclaré l’expert en maladies infectieuses Leonard Krilov à USA TODAY. Les symptômes comprennent souvent de la fièvre, des maux de tête, des frissons et des ganglions lymphatiques enflés, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Les humains peuvent contracter la peste en étant piqués par des puces infectées ou par contact direct avec des animaux infectés ; les animaux de compagnie peuvent également attraper la maladie par contact avec des puces infectées, selon le communiqué de presse.

Alors que les maladies d’origine animale comme la peste sont présentes toute l’année, le risque de transmission a tendance à augmenter pendant les mois d’été, lorsque les humains et les animaux sont plus susceptibles d’être en contact étroit, selon le communiqué de presse. La présence continue de peste chez les animaux rend difficile l’élimination de l’incidence de la maladie au sein des populations humaines, a déclaré Pritish Tosh, médecin spécialiste des maladies infectieuses et chercheur à la Mayo Clinic, à USA TODAY.

« Quand il y a une maladie zoonotique, ou qu’elle vient d’animaux, il y a un réservoir qui va exister à moins que vous ne vous débarrassiez de ce réservoir », a déclaré Tosh, ce qui nécessiterait d’éliminer tous les animaux porteurs de la maladie.

Le CDPHE a déclaré que « la plupart des cas de peste humaine sont contractés directement à partir de puces ». Les gens peuvent réduire leur risque de contracter la peste en suivant les conseils du ministère pour « contrôler la présence d’animaux sauvages et de puces autour [their] maisons. »

Les propriétaires d’animaux peuvent se protéger et protéger leurs animaux en les tenant en laisse à l’extérieur et en restant à l’écart des habitats de rongeurs sauvages. Pour éviter d’attirer les rongeurs sauvages dans la maison, les résidents doivent éloigner les plantes domestiques et les aliments des murs extérieurs de la maison. Une liste complète des conseils est disponible dans le communiqué de presse du CDPHE.

Contribution : Mary Bowerman, Matthieu Brun et Ryan W. Miller, ÉTATS-UNIS AUJOURD’HUI; The Associated Press