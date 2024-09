Décès d’Eduardo Xol : la star de « Extreme Makeover: Home Edition » avait 58 ans

Eduardo Xol, un personnage récurrent de l’émission de téléréalité « Extreme Makeover: Home Edition » d’ABC, est décédé. Il avait 58 ans.

Le designer et personnalité de la télévision est décédé vendredi au Desert Regional Medical Center de Palm Springs, selon le Coroner du shérif du comté de Riverside10 jours après avoir été agressé dans une résidence de Palm Springs.

Selon la police de Palm Springs, les agents ont répondu à un appel à 5h41 le 10 septembre d’un homme qui demandait de l’aide mais n’était pas en mesure de fournir des détails précis.

« À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont entendu une voix masculine à l’intérieur de la résidence, apparemment en détresse. Après être entrés, les policiers ont découvert un homme souffrant de blessures importantes compatibles avec une agression », a déclaré la police. dit« La victime a informé les policiers qu’elle avait été poignardée, mais n’a pas identifié l’agresseur. »

Xol a ensuite été transporté à l’hôpital et était dans un état grave mais était stable à ce moment-là.

La police a déclaré avoir reçu un appel quelques heures plus tard d’un homme affirmant avoir été agressé la nuit précédente. Les policiers ont répondu à l’appel et ont identifié l’appelant comme étant Richard Joseph Gonzales, 34 ans, un résident de Cathedral City.

« Après une enquête plus approfondie, les policiers ont déterminé que Gonzales était le suspect de l’incident au couteau précédent », a déclaré la police. Gonzales a été arrêté pour suspicion de tentative de meurtre et a été incarcéré au centre de détention John Benoit à Indio.

Gonzales reste en détention, selon dossiers des détenuset a été accusé de meurtre. Aucune caution n’a été fixée et il doit comparaître devant le tribunal le 18 décembre.

Les représentants de Xol n’ont pas immédiatement répondu jeudi aux demandes de commentaires du Times.

Xol est apparu dans « Extreme Makeover: Home Edition » aux côtés de Ty Pennington pendant plus de sept saisons, de 2005 à 2012, et faisait partie de l’équipe qui a valu à la série ses deux Emmy Awards en 2005 et 2006.

Il était également auteur et acteur, apparaissant dans le film « Bravo » de 1998 et dans les télénovelas en espagnol des années 1990 « La Jaula de Oro », « Sentimientos de Oro » et « Acapulco, Cuerpo y Alma ».

Dans une déclaration publiée à Aujourd’hui.comLa famille de Xol a déclaré qu’elle avait le cœur brisé par cette « perte tragique ».

« En tant que membres de sa famille, nous savons que sa gentillesse a touché la vie de tant de personnes », a déclaré le communiqué. « Nous demandons que cette gentillesse lui soit rendue maintenant afin que notre vie privée soit respectée pendant que nous faisons notre deuil. »

La famille a demandé qu’au lieu de fleurs, des dons soient faits au nom de Xol à la Lupus Foundation of America « car il a passé une grande partie de sa vie au service des autres ».

Sur Histoires InstagramPennington a écrit mercredi qu’il était « dévasté d’apprendre le décès d’Eduardo ».

« Vraiment l’âme la plus authentique et la plus gentille », a déclaré la star de « Extreme Makeover ».

« Extreme Makeover: Home Edition » a été diffusé de 2005 à 2012, a connu une autre saison en 2020 et reviendra à ABC et Hulu pour 2024-25.