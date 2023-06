Décès d’Eden Young: un podcasteur britannique décède dans un plongeon tragique à Madrid alors que son frère rend un hommage émouvant

Un podcasteur BRITANNIQUE est décédé tragiquement après une chute à Madrid, a déclaré aujourd’hui sa famille au cœur brisé.

Eden Young était en voyage de travail dans la capitale espagnole avec sa meilleure amie lorsqu’elle a plongé du logement où elle logeait jeudi.

Eden Young était en voyage de travail à Madrid lorsqu’elle est décédée Crédit : GoFundMe

Eden, de Manchester, a dirigé le populaire Polyester Podcast – une émission de culture pop féministe.

Son entreprise, Polyester Zine, l’a décrite comme la « plus grande légende » et « la personne la plus fidèle » dans un hommage sincère.

La famille dévastée d’Eden a maintenant lancé un GoFundMe pour ramener son corps au Royaume-Uni.

Ils ont dit qu’Eden était en voyage de travail et prévoyait de se rendre à un festival avec ses amis proches lorsqu’elle « est tombée accidentellement et est morte ».

Ils ont déclaré: « Eden était à Madrid en train de préparer un travail de presse pour sa société Polyester, une société pour laquelle elle adorait travailler, lors d’un festival qu’elle avait revisité pendant des années avec ses amis les plus proches.

« Quelques jours avant le début du festival, Eden est morte accidentellement du logement où elle séjournait.

« Cette nouvelle nous attriste tous proches d’Eden plus que les mots ne peuvent comprendre en ce moment.

« En raison des circonstances de la mort d’Eden, nous devons payer pour ramener son corps d’Espagne pour être avec nous afin que nous puissions lui donner l’envoi que nous savons qu’elle voudrait et plus que mérite. »

Jusqu’à présent, plus de 20 000 £ ont été collectés.

Le frère d’Eden, Cameron Young, a partagé un hommage déchirant à sa « magnifique » sœur.

« J’ai vraiment le cœur brisé, tu vas me manquer plus que je ne peux commencer à l’expliquer maintenant », a-t-il déclaré.

« Cela me fait mal de penser à une vie sans toi comme tu es dans la mienne depuis le jour de ma naissance.

« Eden, tu étais authentique, gentille, attentionnée, indépendante, forte, sarcastique, amusante, impertinente, aimante, créative, chaleureuse, intrépide, accueillante et absolument magnifique à l’intérieur comme à l’extérieur.

« Mon cœur a un vide qui ne sera jamais comblé et je ne sais déjà pas trop comment naviguer sans pouvoir vous parler quotidiennement.

« J’espère vraiment qu’un jour nous pourrons nous revoir, je t’aimerai pour toujours ma grande soeur, ma meilleure amie. »

Rendant hommage à Eden, Polyester Zine a déclaré: « Eden était le meilleur de nous tous – drôle et tellement intelligent, tellement magnifique, adorait être une légende absolue à tous points de vue.

« Je sais que tous ceux qui écoutent le pod le savent. Elle était aussi la personne la plus loyale que je connaisse.

« L’avoir dans l’équipe a été le plus grand privilège au monde. »

La famille d’Eden a déclaré que l’association caritative Jack The Lad les soutenait.