Décès de Will Jennings, parolier oscarisé de « My Heart Will Go On »

Will Jennings, parolier oscarisé à deux reprises pour « My Heart Will Go On », « Up Where We Belong » et « Tears in Heaven », est décédé à l’âge de 80 ans.

L’auteur-compositeur est décédé vendredi à son domicile de Tyler, au Texas, a confirmé au Times son agent Sam Schwartz de l’agence Gorfaine/Schwartz. « Que sa mémoire soit une bénédiction », a-t-il déclaré à propos de Jennings par courrier électronique. Aucune cause de décès n’a été révélée.

Jennings, originaire du Texas et intronisé au Songwriters Hall of Fame en 2006, a écrit des chansons enregistrées par Dionne Warwick, Jimmy Buffett, Rodney Crowell, Peter Wolf, Mariah Carey, Faith Hill, Tim McGraw et Diana Ross, entre autres.

Ses classiques pop les plus connus incluent « Didn’t We Almost Have It All » de Whitney Houston, « Looks Like We Made It » de Barry Manilow, « Higher Love » de Steve Winwood et « Tears in Heaven » d’Eric Clapton, ce dernier lui ayant valu le Grammy Award de la chanson de l’année, son premier de trois Grammy Awards.

« Un moment triste, le décès de Will Jennings, un maestro, un esprit brillant et un esprit doux », a écrit Wolf, qui a collaboré avec Jennings sur deux albums, a écrit sur les réseaux sociaux « Ce fut un immense honneur d’avoir travaillé avec un tel génie musical. »

Will Jennings, à gauche, et James Horner dans les coulisses des Oscars, après avoir remporté l’Oscar pour « My Heart Will Go On » de « Titanic » en 1998. (Bob Riha Jr. / Getty Images)

Jennings a remporté des Oscars pour « Up Where We Belong », écrite avec Jack Nitzsche et Buffy Sainte-Marie et interprétée par Joe Cocker et Jennifer Warnes pour le film « An Officer and a Gentleman », et « My Heart Will Go On », écrite avec James Horner et interprétée par Céline Dion pour le film « Titanic ».

«[It] « J’ai condensé le mélodrame épique de ce film en cinq minutes infiniment rejouables de majesté faussement celtique », a écrit le critique de musique pop du Times, Mikael Wood. « Mon cœur continuera » en 2015 « La chanson a également consolidé la place de Céline Dion comme l’une des émotives les plus fiables (et les plus éhontées) de la musique. »

Jennings a également contribué à « Where Are You Christmas ? » du film « How the Grinch Stole Christmas ! », ainsi qu’à « One Day I’ll Fly Away », qui a été présenté dans le film « Moulin Rouge ! » (avec « Up Where We Belong » de Jennings).

« Je suis profondément attristé d’apprendre le décès de mon ami et collaborateur Will Jennings », musicien Christopher Cross a écrit sur X « Travailler avec Will a été pour moi une véritable leçon d’écriture lyrique. Il était un parolier accompli et son don au monde est éternel. »