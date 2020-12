Le porte-parole de l’ambassade de France, Pascal Confavreux, a confirmé le décès, mais n’avait pas plus de détails. Le bureau de M. Giscard a déclaré à l’Associated Press que la cause était des complications du nouveau coronavirus.

Réformateur patricien, M. Giscard a dirigé la transformation d’une économie française insulaire et perpétuellement en crise en un exportateur mondial de haute technologie prospère. Il a également ouvert la société française à de plus grandes libertés civiles, y compris le divorce sans dette, la légalisation de l’avortement, des médias plus libres et le vote 18.

Mais l’électorat français lui a refusé un second mandat de sept ans en 1981, en grande partie à cause de son indulgence et de ses prétendus défauts de caractère. Il donnait souvent l’impression de mépriser les gens qu’il essayait de sortir de ses vieilles habitudes et pensées. Sa défaite confirme une prédiction du président Charles de Gaulle, qui a fait de M. Giscard secrétaire du Trésor en 1962: « Son problème sera le peuple ».

Élu à l’âge de 48 ans comme le plus jeune chef d’État français depuis Napoléon, M. Giscard a modelé sa campagne présidentielle de 1974 après la victoire de John F. Kennedy en 1960. Il a mis l’accent sur la jeunesse, la force et les réformes centristes pour son socialiste et gaulliste. vaincre de justesse ses rivaux. Il a apprécié l’écho d’être identifié dans les titres comme VGE.

«Il était fasciné par JFK – par son apparence, son héroïsme de guerre, sa femme glamour et son influence subtile sur les médias et la création d’images», a déclaré Philippe Labro, un romancier et journaliste français de premier plan qui a étudié aux États-Unis. « Mais VGE n’a jamais eu le charisme de JFK, et sa propre justice a fait tomber les Français amoureux de lui malgré son éclat et sa réussite. »

Monsieur. Giscard, qui a ouvert la politique étrangère française à une plus grande coopération avec les États-Unis, a visité ce pays tranquillement et régulièrement en tant que particulier. Il aimait particulièrement conduire à travers les espaces ouverts de l’Ouest américain.

«Les Français aiment les Américains. Ils ne veulent tout simplement pas être dominés par eux », a-t-il déclaré lors d’une interview en 2012 dans sa luxueuse villa du 16e arrondissement de Paris. La conversation de réflexion s’est concentrée sur ses préoccupations selon lesquelles les démocraties deviennent de plus en plus ingérables.

«Nous supposons que nous aurons de bons gouvernements, et les mauvais seront l’exception», a-t-il noté. «C’est l’inverse, surtout maintenant que la démocratie représentative a produit des gouvernements vraiment incompétents dans de nombreux endroits. Regardez l’Union européenne. La plus grosse erreur était de s’étendre trop trop vite. «

Il est revenu sur ce thème en 2014, affirmant que la plupart des dirigeants d’aujourd’hui sont des «politiciens professionnels». Ils n’ont jamais rien fait d’autre que de prendre position et de créer des messages pour gagner des votes. «

À la recherche d’une Europe unie

M. Giscard s’est tourné vers la scène européenne après avoir perdu l’amère campagne de 1981. Il a ensuite été élu deux fois à l’Assemblée nationale et a occupé des postes politiques locaux et régionaux, mais il n’a plus jamais été une force puissante dans la politique française.

Au lieu de cela, il se consacra à une carrière d’écrivain, produisant un mémoire politique en deux volumes bien accueilli, des livres de politique énervés qui accusaient les Français d’un tempérament absolutiste autodestructeur qui rejetait les réformes progressives et plusieurs romans romantiques qui ridiculisaient régulièrement les critiques.

(Plus tôt cette année, un radiodiffuseur allemand a accusé M. Giscard de l’avoir touchée intimement sans son consentement lorsqu’elle est allée l’interroger dans son bureau parisien en décembre 2018. La journaliste, Ann-Kathrin Stracke, a déposé une plainte auprès de Parquet. Par l’intermédiaire d’un porte-parole, M. d’Estaing a nié les accusations.)

Il a tenté de revenir sur le devant de la scène politique en dirigeant une convention parlementaire à Bruxelles de 2002 à 2004 chargée de rédiger une constitution pour l’Union européenne. Dans des interviews de l’époque, il a exprimé son optimisme quant à la capacité de l’Europe à centraliser ses institutions politiques et économiques sous un exécutif fort.

M. Giscard, qui n’avait aucun intérêt à devenir le futur président européen qu’il envisageait, était un choix évident pour diriger la convention. Il a joué un rôle déterminant dans la création du régime de taux de change fixe de 1972 qui a évolué en 1979 pour devenir le système monétaire européen, le prédécesseur de la pièce en euros d’aujourd’hui. Il a également été le fondateur des sommets annuels des principales puissances économiques du monde, qui sont devenus connus sous le nom de Groupe des Sept.

«Il était à l’avant-garde de la compréhension de l’émergence de l’économie mondiale et de ce qu’il fallait faire», a déclaré George P. Shultz, qui a travaillé avec M. Giscard en tant que secrétaire du Trésor américain à la suite des tumultueuses conséquences économiques de l’embargo arabe sur le pétrole de 1973. .

Mais la politique a de nouveau contrarié les efforts de M. Giscard. Le projet de constitution européenne a été jeté par-dessus bord après que la France et les Pays-Bas ont voté «non» lors des référendums en 2005. La paternité de M. Giscard n’a pas été un point important dans le vote pour les Français, mais cela n’a pas beaucoup aidé non plus. Cependant, de nombreux projets de dispositions ont été adoptés par le biais de traités et de la législation nationale des 27 États membres actuels de l’UE.

Connexions aristocratiques

Né le 2 février 1926 à Coblence, en Allemagne, où son père était en poste comme économiste dans le service diplomatique français, il était baptisé Valery Marie René Giscard d’Estaing.

Le nom aristocratique d’Estaing a été officiellement ajouté à celui de son père, Edmond Giscard, quelques années seulement avant la naissance de Valery. Edmond possédait des terres près du village d’Estaing dans la région française centrale de l’Auvergne, mais n’était pas directement lié à la famille bien connue du village, qui n’avait plus d’héritiers.

Les Giscard avaient des relations aristocratiques à travers les femmes de la famille. La femme d’Edmond, née May Bardoux, descendait du roi Louis XV et d’une de ses maîtresses. La cousine éloignée de Valery, Anne-Aymone Sauvage de Brantes, qu’il épousa le 17 décembre 1952, était issue de familles nobles. Une liste complète des survivants n’était pas immédiatement disponible.

En 1944, M. Giscard abandonna ses études pour rejoindre la Résistance française et plus tard l’armée française servant en Afrique du Nord et en Allemagne. Il termine ses études en 1951 à la prestigieuse Ecole Nationale d’Administration organisée par de Gaulle pour former l’élite française.

Il devient rapidement directeur de cabinet au ministère des Finances, puis obtient en 1956 un siège à l’Assemblée nationale représentant l’Auvergne. Deux ans plus tard, De Gaulle reçut la pleine autorité pour résoudre la crise algérienne et créa la Cinquième République française, qui en fut le premier président.

Il a nommé M. Giscard vice-ministre des Finances et l’a promu ministre en 1962, lorsque le petit parti républicain indépendant de M. Giscard est resté fidèle à De Gaulle tandis que d’autres conservateurs l’ont abandonné pour avoir accepté l’indépendance de l’Algérie.

Son ambition ouverte et son désaccord avec les gaullistes sur la réforme économique ont conduit à la première d’une série de luttes internes au parti dont M. Giscard a été victime ou auteur tout au long de sa carrière. Il a été expulsé du cabinet en 1966 et s’est opposé au référendum raté de De Gaulle sur la réforme administrative, qui a conduit à la démission du président en 1969.

« Mes modèles étaient de Gaulle et Kennedy »

Sa gestion énergique des finances du pays dirigée par Georges Pompidou, le successeur de De Gaulle, a fait de M. Giscard l’un des principaux candidats à la mort de Pompidou en 1974.

Il a saisi sa marge de victoire serrée du socialiste François Mitterrand pour mettre en œuvre un programme centriste de «changement sans risque». M. Giscard a également jeté une grande partie de la pompe et des circonstances à l’Élysée. Inauguré en costume plutôt qu’en tenue de soirée, il s’est arrangé avec ostentation pour dîner avec des «familles françaises moyennes» et des travailleurs invités.

Les gestes symboliques de M. Giscard ont été dépassés dans l’esprit du public par des récits largement répandus sur son comportement autocratique dans la sphère privée, son penchant pour le luxe et la chasse au gros gibier, et une entreprise de femme implacable qui a percé dans l’opinion publique.

Un article publié en 1979 par Le Canard Enchaine, un hebdomadaire consacré à la satire et aux scandales qui se révèle régulièrement bien informé, est particulièrement dommageable. Il a été accusé d’avoir accepté un collier de diamants coûteux comme cadeau du dictateur centrafricain Jean-Bédel Bokassa alors qu’il était ministre des Finances.

M. Giscard a toujours nié avoir pris un collier coûteux de Bokassa et a suggéré de remettre un cadeau à l’État. Il a également dit une fois à ce journaliste du Post que pendant que Mitterrand était sur son lit de mort, il a admis à M. Giscard: « La seule façon de vous vaincre était de vous détruire » avec un scandale inventé. Ni l’histoire du diamant ni le rapport de M. Giscard sur les commentaires de Mitterrand n’ont été officiellement confirmés.

L’autre cicatrice dont a souffert M. Giscard pendant la campagne de 1981 était l’échec du gaulliste Jacques Chirac à le soutenir, et il est devenu encore plus amer lorsque Chirac a succédé à Mitterrand en 1995. Le premier de ses successeurs qu’il pouvait tolérer était Nicolas Sarkozy, M. Giscard a prédit avec précision lors de l’entrevue de janvier 2012 qu’il perdrait sa tentative de réélection en mai.

Sarkozy a appelé M. Giscard a fréquemment commenté « pour tester ses propres idées, pas nécessairement pour recevoir ou accepter les miennes », a noté M. Giscard sur. Mais il n’a pas de modèle pour la présidence. Vous en avez besoin. Mes modèles étaient de Gaulle et Kennedy. De Gaulle a nommé des ingénieurs dans son cabinet, comme moi. Il faut construire des choses pour gouverner. «

Quelque chose d’autre a uni M. Giscard et Sarkozy.