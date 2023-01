Décès de Valentina Trespalacios: un citoyen américain inculpé pour le meurtre présumé d’un DJ en Colombie

CNN

—



Les autorités colombiennes ont inculpé un citoyen américain pour le meurtre présumé d’une DJ en Colombie dont le corps a été découvert dans une valise au fond d’une poubelle.

John Poulos a été arrêté et détenu mardi à l’aéroport international de Tocumen au Panama alors qu’il tentait de partir pour Istanbul, a annoncé la police nationale panaméenne.

Lors d’une audience télévisée à Bogota, qui a duré plus de cinq heures, Poulos s’est exprimé par l’intermédiaire d’un traducteur pour nier les accusations, qui concernent la mort de Valentina Trespalacios, 23 ans, une DJ de musique électronique bien connue.

Le corps de Trespalacios a été retrouvé par un recycleur aux premières heures du 22 janvier dans une poubelle au sud-ouest de Bogota.

Lors d’une précédente audience jeudi, le tribunal a entendu les détails d’une relation entre Trespalacios et Poulos.

La défense de Poulos a allégué qu’il y avait des failles dans son arrestation et que la procédure régulière n’avait pas été respectée.

Le bureau du procureur colombien et la police affirment disposer de plus de 300 heures de séquences de sécurité dans lesquelles Poulos et Trespalacios sont vus dans les jours précédant la découverte de son corps.

Une autre audience est prévue le 31 janvier.