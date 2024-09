Décès de Tito Jackson : la police affirme qu’il s’agissait d’une urgence médicale

Tito Jackson, membre des Jackson 5, a connu une sorte d’urgence médicale avant de mourir dimanche au Nouveau-Mexique, selon les responsables locaux de l’application de la loi.

La police de Gallup a annoncé lundi que l’un de ses agents avait été interpellé par une personne à l’American Heritage Plaza, qui lui avait dit qu’il y avait « une personne nécessitant des soins médicaux » et avait demandé une ambulance. L’individu malade a ensuite été identifié comme étant Michael Jackson, le frère du défunt roi de la pop Michael Jackson et de la superstar du R&B Janet Jackson.

« L’individu a ensuite été transporté dans un hôpital local à Gallup, au Nouveau-Mexique, où il a été déclaré mort. Suite à cela, l’hôpital a demandé la présence de détectives et du Bureau de l’enquêteur médical », a déclaré l’agence dans un communiqué. déclaration sur son compte Facebook. « Le défunt a été identifié comme étant Toriano « Tito » Jackson, âgé de 70 ans, de Tulsa, Oklahoma. »

Le ministère a ajouté que les informations provenaient d’une enquête préliminaire en cours et que les enquêteurs interrogeaient activement des témoins et examinaient des dossiers physiques et électroniques. Il a noté que la compréhension des faits et des circonstances par le ministère « pourrait évoluer à mesure que des preuves supplémentaires seront recueillies et analysées ».

La police de Gallup n’a pas immédiatement répondu mardi aux demandes de commentaires supplémentaires du Times.

Une autopsie a été programmée et la cause du décès de Jackson sera déterminée, a confirmé mardi un porte-parole du Bureau de l’enquêteur médical de l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque. Il faut généralement six à huit semaines pour rédiger un rapport d’autopsie complet, ce qui permet de réaliser des tests toxicologiques et histologiques.

Les trois fils de Jackson, qui composent le groupe de musique 3T, ont annoncé la mort de leur père dimanche soir dans un communiqué familial. À l’époque, ils n’avaient pas révélé la cause du décès ni les détails sur la date, le lieu et les circonstances du décès. Ils ont cependant déclaré qu’ils étaient « choqués, attristés et le cœur brisé ». Les représentants de Jackson n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires du Times.

« Notre père était un homme incroyable qui se souciait de tout le monde et de son bien-être », ont déclaré les fils Taj, Taryll et TJ dans un communiqué publié sur 3T. Instagram« Certains d’entre vous le connaissent peut-être sous le nom de Tito Jackson, membre du légendaire groupe Jackson 5, d’autres sous le nom de « Coach Tito » ou de « Poppa T ». Néanmoins, il nous manquera énormément. Ce sera à jamais le « temps de Tito » pour nous. N’oubliez pas de faire ce que notre père a toujours prêché, à savoir « Aimez-vous les uns les autres ». Nous t’aimons, papa. »

Dans un hommage séparé, TJ Jackson a écrit que la mort de son père l’avait « écrasé », faisant allusion à la mort de sa mère en 1994, qui a conduit à une condamnation pour meurtre au deuxième degré contre un homme avec qui elle sortait.

« Perdre un parent est extrêmement difficile. Perdre les deux de cette façon m’a donné un sentiment incroyablement hostile et une paranoïa que je vais devoir surmonter », a-t-il écrit sur Instagram.

« En ce qui concerne mon père en particulier, j’essaie de célébrer les nombreuses expériences incroyables que j’ai vécues avec lui, mais honnêtement, je ne supporte pas de savoir qu’il n’est pas là », a-t-il ajouté. « Il a toujours incarné la force, la ténacité et l’équilibre. En d’autres termes, il n’était pas censé partir si tôt. Cela montre simplement que nous ne savons jamais quand notre heure est venue. »

Taryll Jackson a noté dans un hommage séparé qu’il venait de « vérifier » l’état de son père plus tôt dans la journée.

« Les gens souffrent, pleurent et sont dévastés. Tu étais tellement aimé ! », a-t-il écrit sur Instagram. « Tu as touché tant de personnes et impacté tant de vies. Tu étais fort, doux et gentil avec le sourire le plus chaleureux. Ton rire était authentique. Ton cœur était en or. Terre à terre, aimant, facile à vivre et tellement cool. Ça a toujours été un objectif d’être sur scène avec les Jacksons, mais quand quelqu’un me demandait comment j’avais vécu mon expérience, je disais toujours que ce que j’aimais le plus, c’était passer du temps avec toi », a-t-il écrit.

Taj Jackson a publié une série de photos avec son père, écrivant dans le légende« Ma légende. Papa. »

Tito Jackson, le troisième enfant de la famille Jackson, est la première personne de cette génération à mourir depuis Michael Jackson. Joe Jackson est décédé en 2018.