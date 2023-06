Décès de Sulochana Latkar : une actrice vétéran décède à 94 ans en raison de problèmes liés à l’âge

C’est en effet une énorme perte pour Bollywood. L’actrice vétéran Sulochana n’est plus. Elle est connue pour avoir joué la mère de certains des meilleurs acteurs de Bollywood. Au cours de sa carrière, elle avait travaillé dans plus de 200 films en hindi et en marathi. Sulochana Latkar est décédée à l’âge de 94 ans en raison de problèmes liés à l’âge. Elle est également récipiendaire du Padma Shri.

La nouvelle a été confirmée à Indian Express par sa fille Kanchana Ghanekar. Il semble qu’elle ait eu des difficultés respiratoires. L’antim darshan aura lieu chez elle à Prabhadevi avec la crémation lundi à 17h30 au parc Shivaji. Riteish Deshmukh s’est adressée à Twitter pour présenter ses condoléances. Il a tweeté : « La nouvelle de la mort de Sulochana Didi est très triste. Un hommage sincère à cette grande actrice qui a dominé le cœur du public dans le cinéma marathi et hindi. »