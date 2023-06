Décès de Sulochana Latkar : Amitabh Bachchan, PM Modi et d’autres célébrités pleurent leur disparition ; derniers rites qui auront lieu à Mumbai

L’actrice vétéran Sulochana Latkar est décédée le 4 juin 2023. L’actrice a rendu son dernier souffle dans un hôpital de Mumbai où elle a été admise pour le traitement d’une maladie prolongée liée à l’âge. Elle est décédée à l’âge de 94 ans et a quitté l’industrie sous le choc. Sa mort a laissé un grand vide dans le cinéma indien et de nombreuses grandes célébrités lui ont présenté leurs condoléances. De grandes célébrités comme Amitabh Bachchan, Madhuri Dixit et le Premier ministre Narendra Modi ont pleuré la triste disparition de l’actrice.

Sulochana Latkar a travaillé dans plus de 200 films, notamment en hindi et en marathi. Elle est connue pour son travail dans des films comme Shree 420, Nagin, Ab Dilli Dur Nahin et Mr and Mrs. Elle a également reçu l’honneur civil Padma Shri. Amitabh Bachchan, qui a joué le rôle de son fils dans des films, s’est souvenu de la défunte actrice. Dans une conversation avec ETimes, Big B a déclaré qu’elle était en effet une figure maternelle de l’industrie cinématographique hindi et marathi. Megastar se souvient encore de la lettre manuscrite qu’elle lui avait envoyée le jour de mon 75e anniversaire. C’était l’un des cadeaux les plus précieux qu’il ait jamais reçus.

Le Premier ministre Narendra Modi a également présenté ses condoléances via son compte Twitter : « Le décès de Sulochana Ji laisse un grand vide dans le monde du cinéma indien. Ses performances inoubliables ont enrichi notre culture et l’ont fait aimer des gens à travers les générations. Son héritage cinématographique vivra à travers ses œuvres. Condoléances à sa famille. Om Shanti. Madhuri Dixit a écrit: « Sulochana Tai était l’une des actrices les plus aimées et les plus gracieuses que le cinéma ait vues. Mon film préféré sera toujours Sangate Aika. Sa performance dans chaque film a été mémorable. Nos conversations vont me manquer, que vous reposiez en paix. Votre contribution au cinéma indien restera dans les mémoires. »

Riteish Deshmukh a également rendu hommage à Sulochana Latkar sur Twitter. Il a été attristé par la nouvelle du décès de Sulochana Didi (l’acteur a référé l’actrice). Dans sa note, Riteish a ajouté, « un hommage sincère à cette grande actrice qui a régné sur le cœur du public dans le cinéma marathi et hindi ».

La fille de Sulochana Latkar, Kanchan Ghanekar, a révélé que sa mère avait des problèmes de santé et des difficultés respiratoires. La famille a également confirmé que les derniers rites de l’actrice auront lieu le 5 juin dans sa résidence Prabhadevi. Elle sera incinérée au crématorium du parc Shivaji dans un crématorium électrique à 17h30. Les funérailles auront lieu à sa résidence de 11 h à 17 h. Selon les rapports, la dépouille mortelle sera conservée pour le darshan public à sa résidence Prabhadevi.