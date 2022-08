Décès de Sonali Phogat: les ex-concurrentes de Bigg Boss Rubina Dilaik, Aly Goni et d’autres expriment leur chagrin face à sa disparition prématurée

Dans une tournure des événements choquante, Sonali Phogat, 41 ans, est décédée d’une crise cardiaque. L’actrice devenue politicienne qui avait participé à Bigg Boss 14 se serait plainte d’un malaise et aurait été transférée à l’hôpital. Elle était à Goa lorsqu’elle a subi une crise cardiaque. Alors que la nouvelle de sa disparition faisait la une des journaux, nombre de ses co-concurrents de Bigg Boss 14 comme Rubina Dilaik, Aly Goni, Abhinav Shukla, Eijaz Khan et d’autres ont pris leurs poignées Twitter pour exprimer leur choc. À l’intérieur de la maison Bigg Boss, Aly Goni partageait un bon lien avec Sonali Phogat tandis que Rubina avait des combats majeurs avec elle.

Aly Goni a simplement posté un emoji déchirant sur son compte Twitter tandis que Rubina Dilaik et Abhinav Shukla ont présenté leurs plus sincères condoléances à la famille de Sonali Phogat.

Découvrez comment les concurrents de Bigg Boss 14 et d’autres ont pleuré la disparition soudaine de Sonali Phogat. Lisez les tweets ici :

Attristé et découragé par la disparition très prématurée de Sonali ji. Sincères sympathies et prières pour sa fille! La vie est imprévisible. Ça me rappelle encore la citation ” Vis la vie comme si c’était la dernière ” parce qu’un jour tu auras raison ! Om Shanti ! ??

Abhinav Shukla (@ashukla09) 23 août 2022