Décès de Sonali Phogat : affaire de meurtre enregistrée à Goa ; L’autopsie de l’ancien concurrent de Bigg Boss 14 révèle plusieurs blessures contondantes

La disparition soudaine de Sonali Phogat a soulevé de nombreux sourcils. Le leader du Haryana BJP, acteur et ancien concurrent de Bigg Boss 14 est décédé à Goa après s’être plaint de malaise lundi soir. Elle a été conduite à l’hôpital mardi matin vers 8 heures du matin, où elle a été déclarée morte. Au départ, on disait que Sonali était décédée des suites d’un arrêt cardiaque présumé. Cependant, une affaire de meurtre a maintenant été enregistrée à Goa après que la famille de Sonali a allégué un complot dans sa mort.

Selon le rapport d’autopsie, il y a eu de multiples blessures contondantes sur le corps de Sonali. L’autopsie a été réalisée après que la famille Phogat eut donné son consentement. La sœur de Sonali a affirmé qu’elle s’était sentie mal à l’aise après avoir mangé sa nourriture, qui avait peut-être été dopée.

Plus tôt, le jeune frère de Sonali, Rinku Dhaka, a allégué que l’ancien concurrent de Bigg Boss avait été violé et soumis à un chantage. Il a accusé le PA Sudhir Sangwan de Sonali et son ami Sukhwinder de l’avoir violée en ajoutant des intoxicants dans sa nourriture et de l’avoir fait chanter en réalisant des vidéos.

Le ministre en chef de Goa, Pramod Sawant, a déclaré mercredi que la police d’État enquêtait de manière approfondie sur la mort de l’acteur et leader du BJP de l’Haryana, mais qu’un arrêt cardiaque prima facie semble en être la cause. Le chef du Congrès de Goa et ancien secrétaire de l’AICC, Girish Chodankar, a également exigé une enquête équitable sur la mort de Sonali, déclarant que les ministres de Goa ne devraient pas faire pression sur les médecins pour compromettre le rapport d’autopsie.

Sonali était une star de TikTok et une candidate à Bigg Boss 14 en 2020; elle a joué l’épouse d’un don inspiré du tristement célèbre Haji Mastan dans la série télévisée Zee Amma face à Nawab Shah ; elle est apparue dans un film de Bhojpuri avec Ravi Kishan, aujourd’hui député du BJP de Gorakhpur ; et elle a perdu contre Kuldeep Bishnoi, qui était alors au Congrès, dans son arrondissement de poche familial d’Adampur lors des élections de 2019 à l’Assemblée de l’Haryana.