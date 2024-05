Décès de Singapore Airlines : le changement climatique aggrave-t-il les turbulences aériennes ? | Actualités aéronautiques

Geoff Kitchen était en route pour des vacances de six semaines en Asie du Sud et en Australie avec sa femme Linda. Dix heures de vol et au milieu du service du petit-déjeuner, le vol SQ321 de Singapore Airlines reliant Londres à Singapour a plongé de 6 000 pieds (1 800 mètres) en quelques minutes.

Le Boeing 777-300ER transportant 211 passagers et 18 membres d’équipage a effectué un atterrissage d’urgence à Bangkok. Kitchen a fait un arrêt cardiaque et est finalement décédé. Au moins 71 autres personnes ont été blessées et 20 personnes se trouvent toujours dans des unités de soins intensifs à Bangkok.

Mais à quelle fréquence de tels blessures et décès surviennent-ils, qu’est-ce que la turbulence de l’air, est-ce que la situation s’aggrave – et le changement climatique a-t-il un rôle à jouer dans tout cela ?

À quelle fréquence les voyages en avion entraînent-ils des blessures ?

Comparé aux millions de vols qui s’envolent chaque année (40,1 millions prévus pour 2024), ce qui s’est passé sur le SQ321 est rare.

Aux États-Unis, le plus grand marché du transport aérien au monde, il n’y a eu que 163 blessures ayant nécessité une hospitalisation entre 2009 et 2022, selon la Federal Aviation Administration.

Le National Transportation Safety Board n’a signalé aucun décès lié aux turbulences sur un gros porteur au cours de cette période.

Il est également presque rare que des turbulences fassent tomber un avion – et encore moins un avion commercial. Même si un avion s’est écrasé en 2001, c’était à cause d’une erreur technique et non directement liée aux turbulences.

Il s’agissait du vol 587 d’American Airlines reliant l’aéroport JFK de New York à Saint-Domingue, en République dominicaine. Le NTSB a confirmé que les turbulences avaient provoqué une défaillance du stabilisateur vertical de l’avion.

Qu’est-ce qui cause les turbulences ?

La turbulence est essentiellement une perturbation de l’air et il existe plusieurs types et raisons différents pour lesquelles elle se produit. Les terrains comme les montagnes peuvent modifier le flux d’air et l’air est forcé de s’élever au-dessus du terrain naturel, ce qui peut provoquer des vagues d’air qui déclenchent des turbulences.

Bien que les événements météorologiques puissent également affecter les turbulences, celui qui suscite le plus d’inquiétude est appelé turbulence en air clair ou CAT.

« Cela peut être causé par ce qu’on appelle des ondes de gravité qui provoquent des ondulations dans l’air que vous ne pouvez pas voir. La seule façon pour les pilotes d’en être informés est d’en entendre parler par un pilote précédent. Les pilotes écoutent souvent ce que dit une personne qui a emprunté la même trajectoire de vol quelques minutes plus tôt. C’est le meilleur moyen de détecter ces événements de turbulence », a déclaré à Al Jazeera Ramalingam Saravanan, chef du département des sciences atmosphériques de l’Université A&M du Texas.

Les cas de turbulences se sont-ils multipliés – et le changement climatique en est-il responsable ?

Une étude de l’Université de Reading en Angleterre publiée l’année dernière a révélé qu’entre 1979 et 2020, les turbulences en air clair ont augmenté de 55 % au-dessus de l’Atlantique Nord, l’une des routes aériennes les plus fréquentées au monde. Des températures plus chaudes peuvent affecter la configuration des vents. Le rapport affirme que les émissions de gaz à effet de serre en sont en grande partie responsables.

Cela est repris par des chercheurs de l’Université de Chicago qui prédisent que le réchauffement des températures pourrait entraîner des vitesses de vent plus élevées dans le « courant-jet le plus rapide des couches supérieures ».

L’étude suggère que la vitesse augmentera de 2 pour cent pour chaque degré Celsius que le monde se réchauffe, ce qui devrait augmenter de 4 degrés Celsius d’ici la fin du siècle si les gaz à effet de serre continuent d’augmenter au même niveau.

La température mondiale a augmenté d’au moins 1,1 degré Celsius depuis l’ère préindustrielle. Sur cette période, la plus forte augmentation a eu lieu depuis 1975, selon la NASA.

Les chercheurs de l’Université de Chicago affirment qu’en raison des vitesses de vent record attendues, les compagnies aériennes devront ralentir leur vitesse pour limiter les impacts des turbulences sur la sécurité.

Les turbulences devraient augmenter de manière plus drastique dans l’Atlantique Nord – la route clé entre l’Amérique du Nord et l’Europe, mais une augmentation massive est également attendue dans le sud-est de la Chine, le Pacifique occidental et le nord de l’Inde. Une étude réalisée en 2021 par l’Université de Nanjing en Chine prévoit une augmentation de 15 % des cas de CAT d’ici 2059.

La montée en puissance dans la région Asie-Pacifique constitue une préoccupation croissante pour l’industrie du transport aérien. La Chine devrait dépasser les États-Unis en tant que marché du transport aérien le plus important en termes de volume de passagers d’ici 2037.

Qui est le plus touché lorsque les avions souffrent de turbulences ?

Les problèmes liés aux turbulences concernent davantage la sécurité des personnes à bord que l’avion lui-même et surviennent principalement lorsque les clients et l’équipage de conduite ne sont pas correctement attachés.

L’équipage de conduite représente 79 pour cent de toutes les blessures liées aux turbulences.

« Les turbulences constituent un grave problème de sécurité au travail pour les agents de bord », a déclaré Sara Nelson, présidente de l’Association of Flight Attendants-CWA, AFL-CIO, dans un communiqué.

« Alors que les détails du vol 321 de Singapour sont encore en développement, les premiers rapports semblent indiquer des turbulences en air clair, qui constituent le type de turbulence le plus dangereux. Il est invisible et pratiquement indétectable avec la technologie actuelle. Une seconde, vous naviguez en douceur ; le lendemain, les passagers, l’équipage et les chariots ou autres objets non sécurisés sont projetés dans la cabine », a ajouté Nelson.

Les turbulences atmosphériques nuisent-elles aux bénéfices des compagnies aériennes ?

Malgré la rareté des catastrophes liées aux turbulences, celles-ci coûtent au secteur aérien jusqu’à 500 millions de dollars par an. Cela représente les dommages causés à l’avion et à ses cabines, les retards et les indemnités de responsabilité occasionnelles. Comme cela deviendra plus courant dans les années à venir, les coûts s’additionneront.

En vertu de la Convention de Montréal de 1999, les compagnies aériennes devaient également être tenues financièrement responsables des blessures subies à bord par les turbulences, notamment des dommages aux bagages ainsi que des blessures corporelles, voire la mort.

« La convention définit les juridictions dans lesquelles les plaignants respectifs peuvent porter leur cause, et cela va varier en fonction de l’analyse de la situation factuelle de chacun des passagers. Ils ont droit à des dommages et intérêts économiques complets », a déclaré à Al Jazeera Ladd Sanger, associé directeur de Slack Davis Sanger, un cabinet d’avocats spécialisé dans les dommages corporels basé au Texas et possédant une vaste expérience dans les accidents d’aviation.

Les compagnies aériennes sont tenues de se conformer et de payer les consommateurs concernés avec ce que l’on appelle les droits de tirage spéciaux ou DTS. Il s’agit d’un avoir de réserve établi par le Fonds monétaire international et, selon la nationalité des blessés, il peut être échangé contre leur monnaie respective.

Grâce à la Convention de Montréal, les compagnies aériennes sont tenues de rembourser l’actif à moins qu’elles ne puissent prouver qu’une blessure est le résultat de la négligence d’un passager. La politique spécifique peut varier légèrement en fonction du transporteur sur lequel les passagers voyagent.

Singapore Airlines indique dans ses conditions de service que :

« Il n’y a aucune limite financière en cas de décès ou de blessures corporelles. Pour des dommages jusqu’à 113 100 DTS [the equivalent of US$149,720.22 today], le transporteur ne peut contester les demandes d’indemnisation. Au-delà de ce montant, le transporteur peut se défendre contre une réclamation en prouvant qu’il n’a pas fait preuve de négligence ou de faute.

Les compagnies aériennes règlent souvent ces questions à l’amiable, selon Sanger, qui a aidé des dizaines de clients dans des cas comme celui-ci.

Mais ces poursuites mettent à rude épreuve les compagnies aériennes, car le secteur dispose de marges assez serrées, ce qui signifie que chaque dollar compte. En décembre, l’Association du transport aérien international (IATA), une organisation professionnelle représentant les compagnies aériennes du monde entier, a vanté ce qu’elle s’attend à être des bénéfices records cette année, à 2,7 pour cent, tout en soulignant à quel point ce chiffre est serré.

« Les bénéfices de l’industrie doivent être mis en perspective. Même si la reprise est impressionnante, une marge bénéficiaire nette de 2,7 % est bien inférieure à ce que les investisseurs de presque n’importe quel autre secteur accepteraient », a déclaré Willie Walsh, directeur général de l’IATA, dans un communiqué de décembre 2023.

En comparaison, l’industrie ferroviaire affiche une marge bénéficiaire de 50 pour cent.

« En moyenne, les compagnies aériennes ne conserveront que 5,45 $ pour chaque passager transporté. C’est à peu près suffisant pour acheter un « grande latte » de base dans un Starbucks de Londres. Mais c’est bien trop peu pour construire un avenir résilient aux chocs pour une industrie mondiale critique », a ajouté Walsh.

Les compagnies aériennes sont soumises à d’importantes fluctuations des prix du carburéacteur, qui peuvent parfois représenter jusqu’à 25 pour cent des dépenses de l’industrie. Les compagnies aériennes doivent également prendre en compte ce qu’on appelle le « facteur de charge » lorsqu’elles déterminent la rentabilité. C’est essentiellement la formule qui montre à quel point un vol doit être complet, ainsi que les prix et le prix des billets pour gagner de l’argent.

En 2020, Forbes a rapporté que pour atteindre le seuil de rentabilité, les compagnies aériennes doivent avoir un coefficient de remplissage compris entre 72,5 % et 78,9 %. En janvier 2024, le facteur de charge moyen était de 78,4 %, selon la Banque de réserve fédérale de Saint-Louis.

Que signifie l’incident de Singapore Airlines pour Boeing ?

Mais les turbulences atmosphériques s’accompagnent d’une période de turbulences pour l’industrie du transport aérien et notamment pour l’un des deux principaux avionneurs, Boeing.

Une série d’incidents très médiatisés impliquant des avions Boeing et la réaction instinctive des consommateurs à la nouvelle semblent attribuer la responsabilité au constructeur aéronautique plutôt qu’à tout autre facteur. De nombreux utilisateurs sur X disent qu’ils sont opter ne pas voler sur Boeing-fabriqués des avions lorsqu’ils voyagent.

À ce stade, si le vol est Boeing, je ne réserve pas https://t.co/D8AJ4ZY5r1 — Ézéchiel. (@ezyarts1) 21 mai 2024

« Peu importe que l’avionneur ou la compagnie aérienne soit impliqué dans l’incident. Lorsqu’il s’agit de marques… la perception du consommateur est ce qui compte le plus. Et la perception actuelle est que Boeing fabrique des avions dangereux », a déclaré Andrew Graham, fondateur et responsable de la stratégie du cabinet de relations publiques Bread & Law à New York.

En janvier, un panneau a explosé en plein vol sur un vol 737-MAX9 d’Alaska Airlines entre Portland, Oregon, et Ontario, Californie. En réponse, la compagnie aérienne a immobilisé au sol les 65 Boeing Max 9 de sa flotte. En mars, un vol d’United Airlines entre Denver et Paris a dû être détourné après une panne moteur. En avril, un Boeing 767 de Delta Airlines en provenance de l’aéroport JFK de New York à destination de Los Angeles a dû effectuer un atterrissage d’urgence peu après le décollage car un toboggan d’urgence s’est détaché.

Dans ce contexte, seuls 9 % des consommateurs font confiance à Boeing, selon un sondage Morning Consult de mars. Désormais, les plateformes de réservation comme Kayak ont ​​ajouté des fonctionnalités qui permettent aux consommateurs de rechercher des vols par constructeur aéronautique.

Alors que le bilan de sécurité de Boeing a été remis en question, plusieurs lanceurs d’alerte ont été retrouvés morts.

Malgré les problèmes d’image, à Wall Street, la plupart des grandes entreprises n’ont toujours pas dégradé la note de leurs titres. Cela suggère que Wall Street ne s’inquiète pas de la multitude de problèmes auxquels Boeing est confronté aux yeux du grand public.

« Je pense qu’une grande partie des mauvaises nouvelles sont intégrées dans les prix… Et s’ils commencent à surprendre positivement sur, vous savez, les améliorations de la qualité de la production, vous pourriez commencer à voir cela aller dans l’autre sens » Bert Subin, analyste de recherche senior chez Stifel Financial Corp. , a déclaré à Al Jazeera.