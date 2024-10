Décès de Robert Fitzpatrick : Led CalArts et Disneyland Paris

Robert Fitzpatrick, l’ancien président du California Institute of the Arts qui a dirigé le célèbre Festival olympique des arts de Los Angeles en 1984, est décédé. Il avait 84 ans.

Fitzpatrick est décédé le 30 septembre à CalArts dit. Aucune cause du décès n’a été donnée.

« Le monde a perdu un fervent défenseur des artistes et du rôle essentiel que jouent les arts dans la société ; un optimiste sans vergogne qui a constamment exigé – et obtenu – un degré de confiance et d’indépendance qui lui a permis de créer un espace pour les arts à un niveau que nous voyons rarement », a déclaré le président de CalArts, Ravi Rajan, dans son discours. souvenir.

« Il faisait confiance aux artistes, et cela nous a très bien servi, ainsi qu’au monde. »

Fitzpatrick a été nommé deuxième président de l’école en 1975. L’institution, initialement conçue par Walt Disney comme une sorte de « Caltech des arts » pour nourrir le talent et la créativité dans toutes les disciplines artistiques, a ouvert ses portes aux étudiants en 1970 mais s’est rapidement enlisée. dans des difficultés financières.

Lors d’une parler organisé dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l’école de Valence en 2023, Fitzpatrick a rappelé son parcours qui l’a conduit à accepter ce poste. Conteur fougueux, il a raconté à quel point il avait été terrifié à son arrivée pour son premier jour et comment les membres du corps professoral s’étaient arrêtés à son nouveau bureau pour lui offrir leur soutien et leurs meilleurs vœux.

Parmi eux se trouvait le réalisateur Alexander Mackendrick, alors doyen de l’école de cinéma. Fitzpatrick a déclaré que Mackendrick l’avait fait sortir de son bureau pour observer certains étudiants avant de lui offrir quelques conseils qui l’avaient aidé à orienter son approche du travail.

« Vous n’êtes pas ici pour encourager le succès », a déclaré Fitzpatrick, lui a dit Mackendrick. « Vous êtes ici pour laisser [students] échouer intelligemment, apprendre et prendre des risques. Alors ne récompensez pas le succès. Donnez-leur le courage d’essayer et d’échouer.

Né à Toronto en 1940, Fitzpatrick arrive en Californie via Baltimore. Il a étudié dans un séminaire jésuite avant de se rendre à l’Université Johns Hopkins pour poursuivre des études en français médiéval. Il a ensuite travaillé à Johns Hopkins, où il a finalement été nommé doyen des étudiants. Il a été élu le plus jeune membre du conseil municipal de Baltimore en 1972. Il a déclaré Revue du temps en 1974, l’un de ses objectifs était de devenir président d’université.

Décrit dans la couverture médiatique du LA Times comme un « imprésario artistique énergique et rapide » ainsi que « un visionnaire infatigable et un brillant collecteur de fonds », Fitzpatrick aurait « rapidement fait bouger les choses » à CalArts avec « sa combinaison caractéristique de la franchise et l’idéalisme. Il a contribué à apporter la stabilité financière à l’institution – en collectant 58 millions de dollars pendant son mandat de président – ​​en partie en remaniant le conseil d’administration. Entre autres changements, il a apporté : Il a demandé à la faculté de commencer à donner des notes aux étudiants.

« Pendant 13 ans, j’ai occupé l’un des emplois les plus intéressants au monde », a déclaré Fitzpatrick en 1990 en repensant à son mandat à l’école, qui a également vu la création des programmes d’animation de personnages et de jazz de CalArts. «J’étais le chef d’orchestre, si vous voulez. … Quel orchestre.»

À CalArts, Fitzpatrick a été nommé directeur du Festival olympique des arts de 1984. Le critique de musique classique du Times, Mark Swed, a récemment écrit à propos du festival qui a duré dix semaines et qui « a radicalement changé notre ville, non seulement culturellement, mais aussi physiquement, économiquement et, peut-être plus important encore, psychologiquement ». La programmation artistique ambitieuse – et les grandes foules attirées par les événements – ont amené Los Angeles à se considérer davantage comme un lieu de culture, a déclaré Swed. « Le festival a tellement transformé la façon dont les Angelenos percevaient leur ville que de grands projets » – comme la construction d’une grande salle de concert – « semblaient réalisables ».

Fitzpatrick proposera ensuite le Festival de Los Angeles, un festival international des arts organisé tous les trois ans de 1987 à 1993.

Son succès à CalArts ainsi qu’au Festival olympique des arts a conduit Fitzpatrick à être nommé président d’Euro Disneyland, maintenant connu sous le nom de Disneyland Paris, en 1987. Il a assisté à l’ouverture du complexe de divertissement à thème (sous le nom d’Euro Disney) en 1992 avant de quitter le entreprise l’année suivante.

Le travail ultérieur de Fitzpatrick incluait le conseil, en tant que doyen de l’École des Arts de Université de Colombie et en tant que directeur du Musée d’Art Contemporain à Chicago.

« Dans ma carrière, j’ai cru fermement aux engagements d’intensité et non de durée », a déclaré Fitzpatrick dans une interview accordée à 2015. Art Flash.

Avant de quitter Los Angeles pour Paris en 1987, Fitzpatrick a expliqué comment son approche pour organiser ce premier festival de Los Angeles consistait à rechercher l’art qui le troublait, qui le déstabilisait ou qui pouvait défier le public.

« J’ai été très catégorique dans ma définition personnelle de ce qui est approprié pour un festival dans cette ville », a déclaré Fitzpatrick. « C’est-à-dire qu’il s’agit de choses auxquelles nous n’aurions normalement pas accès, des choses qui sont en quelque sorte spéciales, en quelque sorte différentes, et qui nous provoqueront, nous stimuleront à comprendre des choses que nous n’aurions peut-être pas comprises. »

Fitzpatrick laisse dans le deuil son épouse, Sylvie Fitzpatrick; les enfants Claire, Joel et Michael Fitzpatrick; sœur Sharon Denny; le frère Murry Fitzpatrick; et six petits-enfants. CalArts a déclaré qu’il prévoyait un mémorial, dont les détails seront annoncés ultérieurement.