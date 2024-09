Décès de Rebecca Horn, artiste allemande de sculptures alchimiques, à l’âge de 80 ans

Rebecca Horn, une artiste aventureuse dont le travail explorait les états de transformation et considérait le corps comme un portail vers d’autres dimensions, est décédée samedi à l’âge de 80 ans. Sa galerie new-yorkaise, Sean Kelly, a annoncé son décès, mais n’a pas précisé la cause.

L’œuvre mystérieuse et envoûtante de Horn est considérée comme essentielle en Allemagne, son pays d’origine. Là-bas, son art était un élément incontournable d’expositions telles que la Documenta, l’événement très surveillé qui se déroule tous les cinq ans à Kassel, mais son travail a également été exposé à l’étranger, dans des lieux allant de la Biennale de Venise au musée Guggenheim de New York. Aujourd’hui, son influence est visible partout, dans des œuvres allant des films axés sur les rituels de Matthew Barney aux vidéos décalées aux accents féministes de Pipilotti Rist.

Ses œuvres axées sur la performance des années 1960 envisageaient de nouvelles possibilités pour le corps des femmes, équipant ses participantes d’appendices qui les faisaient ressembler davantage à des animaux. Ses sculptures mécanisées des décennies suivantes approfondiront ces thèmes, proposant des objets faits de métal, de liquide, de miroirs et d’autres éléments qui ne semblaient ni tout à fait humains ni tout à fait inorganiques non plus.

Des œuvres comme celles-ci rendaient impossible toute classification de Horn, une artiste dont le travail n’exprimait jamais ses préoccupations thématiques de manière directe. Au lieu de cela, son art parlait un langage qui ne pouvait être que ressenti plutôt que compris. Il puisait dans des états psychologiques déconcertants et offrait même parfois un chemin vers l’autonomisation pour ses spectateurs.

On disait souvent que son travail avait une qualité rituelle, quelque chose qu’elle embrassait. « Alchimie », a déclaré Horn une fois a déclaré à la publication britannique Frise« C’est un processus de visualisation, mais en fin de compte, il sert à emmener votre conscience vers un plan supérieur. »

La série « Personal Art » de 1968 à 1972 compte parmi les premières œuvres significatives de Horn. Dans ces dessins, photographies et performances, Horn a conçu des scénarios dans lesquels les artistes devaient revêtir des éléments vestimentaires bizarres – des « extensions corporelles », comme elle les appelait. Ils ressemblaient à des cornes, à de longs ongles, à des plumes et à d’autres choses moins immédiatement reconnaissables, le tout dans le but de trouver des moyens pour que les humains se transcendent et deviennent quelque chose de complètement différent.

Dans le cas d Masque à crayonDans une performance de 1972 filmée par vidéo, Horn a confectionné un engin en tissu doublé de crayons qu’elle portait sur son visage. Elle se déplaçait ensuite à plusieurs reprises sur un mur, créant des gribouillages au fur et à mesure. Cette extension du corps, avec ses connotations sado-masochistes, incarne la qualité érotique de nombreuses œuvres de Horn. Elle suggère que le corps des gens existe dans l’espace – ils laissent littéralement des traces sur leur environnement – tout en canalisant une énergie malveillante propre à l’œuvre de Horn.

Rébecca Horn, Les bonnes actions (Le doux prisonnier), 1978. Photo JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP via Getty Images

Elle a continué à manger des fleurs au nom de l’art de la performance, à sculpter des pianos qui dégorgeaient leurs touches et à créer des installations qui parlaient du mal qui se cachait dans chaque recoin de l’Allemagne d’après-guerre. Cependant, son travail n’a jamais été facile à regarder.

Commissaire d’exposition Germano Celant a écrit une fois dans Forum des arts que les œuvres de Horn étaient « des élaborations du moi, des enveloppes qui donnent un sens aux fluctuations et aux plaisirs qui se produisent entre le moi et le monde extérieur. À travers elles, Horn se reflète. »

Rebecca Horn est née en 1944 à Michelstadt, en Allemagne. Dès son plus jeune âge, elle se passionne pour Johann Valentin Andreae, théologien allemand qui a écrit sur l’alchimie au XVe siècle, et Raymond Roussel, poète français du XXe siècle dont l’œuvre a été formatrice pour de nombreux modernistes. Ces personnages ont inculqué à Rebecca Horn un amour pour tout ce qui est fantastique, une passion qui a fini par attirer l’attention de l’artiste surréaliste Meret Oppenheim, qui deviendra plus tard une amie de Rebecca Horn et une fervente partisane de ses films.

De 1964 à 1970, Horn fréquente la Hochschule für Bildende Künste de Hambourg. Ses études sont interrompues en 1968, lorsqu’elle développe une maladie pulmonaire à la suite de l’utilisation de certains matériaux pour ses sculptures. Elle est alors contrainte de séjourner dans un sanatorium, où elle se met au dessin et à la couture.

Une fois sortie, Horn a produit l’une de ses œuvres les plus célèbres, Licorne (1970), pour lequel une inconnue se voyait remettre un objet géant en forme de corne à porter sur la tête et était forcée de marcher dans un champ. Dans un film de 1973, connu sous le nom de Représentations 2on peut voir la femme se traîner d’un pas rigide dans les hautes herbes, les seins nus et la silhouette presque méconnaissable. « En étant transformée en prisonnière », se rappellera plus tard Horn, « elle s’est libérée de l’intérieur. »

Horn avait également pour habitude de transformer les spectateurs en prisonniers. Les Chinois abandonnés (La fiancée chinoise, 1977) était une structure en forme de boîte qui se refermait dès que quelqu’un y entrait. À l’intérieur, on pouvait entendre le son de deux jeunes filles chinoises qui discutaient entre elles. Horn a déclaré qu’elle voulait que les spectateurs se sentent contenus par l’œuvre.

Rébecca Horn, Les Chinois abandonnés (La fiancée chinoise), 1976. Photo JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP via Getty Images

Au cours des années 1980, l’œuvre de Horn est devenue plus grande et plus tentaculaire, et a souvent pris la forme d’installations. Pour l’édition 1987 de Skulptur Projekte Münster, une célèbre exposition qui place des sculptures à grande échelle autour de la ville allemande qui lui donne son titre, Horn a fait ses débuts Le concert à l’envers (1987) se déroule dans un lieu où la Gestapo a assassiné des prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale. En parcourant ce donjon transformé en pénitencier, on rencontre des entonnoirs d’où coule de l’eau, des marteaux et des éléments sonores que Horn appelle « des signaux de frappe venus d’un autre monde ». Pendant ce temps, dans le cadre de l’œuvre, deux serpents vivants témoignent de tout cela ; ils sont nourris quotidiennement avec une souris.

Elle a également réalisé des longs métrages tels que 1990’s La chambre de Busterdans lequel Donald Sutherland donne la réplique à Geraldine Chaplin, fille de Charlie Chaplin, la star du cinéma muet. Le film se concentre sur une autre célébrité de l’époque du muet, Buster Keaton, dont la protagoniste féminine du film veut en savoir plus. La chambre de Buster présenté au Festival de Cannes avant d’être transformé en une exposition qui est apparue au Musée d’art contemporain de Los Angeles.

C’est à cette époque que la carrière de Horn commence à décoller aux États-Unis. En 1993, elle organise une vaste exposition dans la rotonde du Guggenheim, dont le plafond de verre est orné de Paradis (1993), deux objets en forme de seins en plexiglas qui laissaient régulièrement s’écouler un liquide blanc en dessous. « Mme Horn est essentiellement une showman astucieuse », Le New York Times a noté dans sa critique. « Elle possède un sens du timing et de l’humour vaudevillien. »

Rébecca Horn, Concert pour Buchenwald1999. Photo Michael Reichel/dpa/picture alliance via Getty Images

D’autres semblent être du même avis. Elle a remporté les plus grands prix à la Documenta et au Carnegie International, et a également reçu le Praemium Imperiale, une récompense décernée au Japon qui, à l’époque, était dotée de 169 000 dollars. Elle a participé à trois éditions de la Biennale de Venise, dont celle de 2022, et a bénéficié d’une rétrospective à la Haus der Kunst plus tôt cette année.

Dans ses différents travaux, Horn s’est réjouie de l’idée qu’elle pourrait réussir à surprendre les spectateurs. « La confusion », a-t-elle dit un jour. « J’aime ça. »