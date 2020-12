Pierre Cardin, qui pendant plus de sept décennies dans la mode a apporté des formes géométriques à la haute couture et mis son nom sur tout, des vêtements aux meubles en passant par le parfum et les stylos, est décédé mardi. Il avait 98 ans.

Sa mort est annoncée par le compositeur Laurent Petitgirard, secrétaire perpétuel de l’Académie française des Beaux-Arts.

Tweet

Cardin est décédé dans un hôpital de Neuilly dans l’ouest de Paris, a déclaré sa famille à l’Agence France-Presse.

Cardin est passé du monde de la haute couture sur mesure pour les clients privés aux créations de prêt-à-porter pour le grand public.

« Ils ont dit que le prêt-à-porter tuerait votre nom, et cela m’a sauvé », a dit Cardin.

Fils d’un riche négociant en vins, Cardin est né près de Venise le 2 juillet 1922. Lui et sa famille ont quitté l’Italie fasciste pour la France à l’âge de 2 ans.

Cardin n’avait que 14 ans lorsqu’il a commencé comme apprenti tailleur. À 23 ans, il s’installe à Paris, étudie l’architecture et travaille avec la maison de couture Paquin et plus tard avec Elsa Schiaparelli. Dans la capitale française, il rencontre le réalisateur Jean Cocteau et participe à la conception de masques et de costumes pour le film de 1946 «La Belle et la Bête».

Il a déménagé à Christian Dior en 1946, travaillant comme modéliste sur la mode féminine «New Look» de l’après-Seconde Guerre mondiale. Quatre ans plus tard, il ouvre sa propre maison de couture, concevant des costumes pour le théâtre.

En 1953, il présente sa première collection femme et l’année suivante, il fonde sa première boutique pour dames, Eve, et dévoile la robe à bulles. Le vêtement, une robe ample qui se fronce à la taille et à l’ourlet et des ballons aux cuisses, a gagné une renommée internationale. Bientôt, sa mode a été portée par des noms audacieux comme Eva Peron, Rita Hayworth, Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, Mia Farrow et Jacqueline Kennedy.