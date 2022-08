Décès de Mithilesh Chaturvedi : Koi Mil Gaya de Hrithik Roshan et la co-vedette de Ready de Salman Khan décèdent des suites d’une maladie cardiaque ; Hansal Mehta rend hommage

Acteur de théâtre et de cinéma vétéran, Mithilesh Chaturvedi, qui exerçait principalement son métier en hindi, n’est plus. La triste nouvelle a été annoncée par son gendre avec qui Mithilesh Chaturvedi était censé partager un lien très étroit. Il a été rapporté que le Mort de Mithilesh Chaturvedi est survenu à une maladie cardiaque prolongée, à laquelle il a finalement succombé. L’acteur expérimenté a rendu son dernier soupir mercredi 3 août. Parmi ses rôles à l’écran populaires, les performances qui se sont démarquées dans l’esprit des téléspectateurs étaient ses rôles dans Hrithik Roshan vedette Koï Mil Gaya, Salman Khan vedette Prêt et Déol ensoleillé vedette Gadar Ek Prem Katha parmi quelques autres.

Le gendre Ashish pleure la mort de Mithilesh Chaturvedi

Prenant à son Facebook page, Gendre de Mithiles Chautrvedi, Ashish a écrit : “Aap duniya ke sabse ache pita the, aapne mujhe dhamaad nhi balki ek pbete ki tara prem diya. Bhagwan aapki aatma ko shanti pradan kare (Tu étais le meilleur père du monde, tu m’as donné l’amour comme ton propre fils ), “signifiant à quel point deux étaient proches l’un de l’autre et le genre de relation rare qu’ils partageaient en tant que beau-père et gendre. Découvrez son message ci-dessous:

Le réalisateur Hansal Mehta rend hommage; les cinéphiles se joignent

Hansal Mehta a profité de son histoire Instagram pour rendre hommage à Mithilesh Chaturvedi, partageant une photo de l’acteur décédé et l’a sous-titrée : “RIP Mithileshji”. Suite à cela, plusieurs cinéphiles se sont également rendus à des médias sociaux rendre hommage. Un utilisateur a écrit: “L’acteur de théâtre et de cinéma bien connu #MithileshChaturvedi décède après avoir souffert d’une maladie cardiaque. Que son âme décédée repose en paix”, tandis qu’un autre a ajouté: “Triste nouvelle, reposez en paix monsieur.” BollywoodLife présente ses sincères condoléances à toute la famille de Mithilesh Chaturvedi et à tous ses amis.