Décès de migrants au Texas: chauffeur de camion parmi 3 arrêtés alors que les enquêteurs travaillent à identifier des dizaines de victimes

Des familles désespérées de migrants du Mexique et d’Amérique centrale cherchaient frénétiquement des nouvelles de leurs proches alors que les autorités commençaient mardi la sombre tâche d’identifier 51 personnes décédées après avoir été abandonnées dans un semi-remorque sans climatisation dans la chaleur étouffante du Texas.

Le conducteur du camion et deux autres personnes ont été arrêtés, a déclaré le représentant Henry Cuellar du Texas à l’Associated Press.

Il a déclaré que le camion avait traversé un point de contrôle de la patrouille frontalière au nord-est de Laredo, au Texas, sur l’Interstate 35. Il ne savait pas si des migrants se trouvaient à l’intérieur du camion lorsqu’il a franchi le point de contrôle.

Les enquêteurs ont retracé l’immatriculation du camion jusqu’à une résidence à San Antonio et ont arrêté deux hommes du Mexique pour possession d’armes, selon des plaintes pénales déposées par le bureau du procureur américain. Les plaintes n’ont fait aucune allégation spécifique liée aux décès.

Les corps ont été découverts lundi après-midi à la périphérie de San Antonio lorsqu’un employé de la ville a entendu un appel à l’aide du camion garé sur une route secondaire isolée et a découvert la scène horrible à l’intérieur, a déclaré le chef de la police William McManus. Les températures dans la région ont approché les 38 °C lundi.

Quarante-six personnes ont été retrouvées mortes sur les lieux, ont indiqué les autorités. Sur les seize personnes emmenées à l’hôpital lundi pour des maladies liées à la chaleur, cinq sont décédées plus tard. La plupart des morts étaient des hommes.

Les autorités ont déclaré qu’ils étaient probablement transportés dans le cadre d’une opération de contrebande.

Le président américain Joe Biden a qualifié mardi les décès de “horribles et déchirants”.

Les pays d’origine de tous les migrants et la durée pendant laquelle ils ont été abandonnés sur le bord de la route n’étaient pas connus dans l’immédiat.

Mardi après-midi, les médecins légistes avaient potentiellement identifié 34 des victimes, mais ils prenaient des mesures supplémentaires, telles que les empreintes digitales, pour confirmer les identités, a déclaré la commissaire du comté de Bexar, Rebeca Clay-Flores.

Parmi les morts, 27 seraient d’origine mexicaine sur la base de documents qu’ils transportaient, a déclaré Ruben Minutti, consul général du Mexique à San Antonio. Plusieurs survivants sont restés dans un état critique avec des blessures telles que des lésions cérébrales et des hémorragies internes, a-t-il déclaré.

Au moins sept des morts provenaient du Guatemala et deux du Honduras, a déclaré sur Twitter Roberto Velasco Alvarez, chef du département Amérique du Nord du département mexicain des relations extérieures.

Le nombre de morts était le plus élevé jamais enregistré lors d’une tentative de contrebande apparente aux États-Unis, selon Craig Larrabee, agent spécial par intérim chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure à San Antonio.

Le sud du Texas a longtemps été la zone la plus fréquentée pour les passages frontaliers illégaux. Les autorités américaines découvrent des camions avec des migrants à l’intérieur “assez près” du quotidien, a déclaré Larrabee.

Les migrants paient généralement entre 8 000 et 10 000 dollars américains pour traverser la frontière et être chargés dans un semi-remorque et conduits à San Antonio, où ils sont transférés dans des véhicules plus petits pour leurs destinations finales à travers les États-Unis, a-t-il déclaré.

Les conditions varient considérablement, y compris la quantité d’eau que les passagers reçoivent et s’ils sont autorisés à transporter des téléphones portables, a déclaré Larrabee.

Le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a signalé 557 décès à la frontière sud-ouest au cours de la période de 12 mois se terminant le 30 septembre, soit plus du double des 247 décès signalés l’année précédente et le plus élevé depuis qu’il a commencé à suivre en 1998. La plupart étaient liés à la chaleur exposition.

D’autres tragédies se sont produites bien avant que les migrants n’atteignent la frontière américaine.

En décembre, plus de 50 personnes sont mortes lorsqu’un semi-remorque rempli de migrants s’est renversé sur une autoroute du sud du Mexique. En octobre, les autorités mexicaines ont signalé avoir trouvé 652 migrants entassés dans six caravanes près de la frontière américaine. Ils ont été arrêtés à un poste de contrôle militaire.

