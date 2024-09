Décès de Michaela DePrince : la star du ballet qui a dansé pour Beyoncé décède à 29 ans

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire En savoir plus Fermer Dans mes reportages sur les droits reproductifs des femmes, j’ai pu constater le rôle essentiel que joue le journalisme indépendant dans la protection des libertés et l’information du public. Votre soutien nous permet de maintenir ces questions vitales au centre de l’attention. Sans votre aide, nous ne pourrions pas lutter pour la vérité et la justice. Chaque contribution nous permet de continuer à rendre compte des histoires qui ont un impact sur la vie des gens. Kelly Rissman Journaliste d’actualités américaines

Michaela DePrince, l’une des plus grandes stars du ballet, est décédée à l’âge de 29 ans.

Orphelin de guerre en Sierra Leone, DePrince s’est installé aux États-Unis alors qu’il était encore bébé et a continué à se produire avec le Dance Theatre of Harlem, le Dutch National Ballet et le Boston Ballet.

Elle est devenue célèbre après avoir figuré dans le documentaire de 2011 Première positionet était également connu pour son apparition dans l’album visuel de Beyoncé Limonade et se produisant sur Danse avec les stars.

Son décès a été annoncé dans un communiqué de son équipe sur sa page Instagram officielle. « C’est avec douleur que nous partageons la perte de la ballerine vedette Michaela Mabinty DePrince, dont l’art a touché d’innombrables cœurs et dont l’esprit a inspiré beaucoup de gens, laissant une marque indélébile sur le monde du ballet et au-delà », peut-on lire.

« Sa vie a été définie par la grâce, la détermination et la force. Son engagement indéfectible envers son art, ses efforts humanitaires et son courage à surmonter des défis inimaginables nous inspireront à jamais. Elle a été un symbole d’espoir pour beaucoup, montrant que quels que soient les obstacles, la beauté et la grandeur peuvent surgir des endroits les plus sombres. »

Aucune cause de décès n’a encore été annoncée.

Michaela DePrince au gala de l’American Ballet Theatre à New York en juin 2022 (Bryan Bedder/Getty Images pour l’American Ballet Theatre)

DePrince est née Mabinty Bangura à Kenema, en Sierra Leone, le 6 janvier 1995. Elle a grandi en tant qu’orpheline dès l’âge de trois ans après que son père aurait été abattu par le Front révolutionnaire uni et que sa mère serait morte de faim.

À l’âge de quatre ans, elle a été adoptée par un couple américain, Elaine et Charles DePrince, et a déménagé à Cherry Hill, dans le New Jersey.

DePrince a ensuite étudié le ballet classique aux États-Unis et a été l’une des stars du documentaire de 2011 Première positionqui suivait six jeunes danseurs alors qu’ils concouraient pour une place dans une école de ballet d’élite.

Elle est entrée dans l’histoire en devenant la plus jeune danseuse principale du Dance Theatre of Harlem, avant de s’installer aux Pays-Bas pour danser avec le Dutch National Ballet. Elle est ensuite retournée aux États-Unis pour danser avec le Boston Ballet.

En 2012, elle est apparue sur Danse avec les starset en 2016, elle a chorégraphié ses propres mouvements de danse pour accompagner la chanson « Freedom » sur l’album visuel de Beyoncé Limonade. « Elle a dit que j’avais l’air d’être une créature d’une autre planète », a déclaré DePrince au Wall Street Journal à propos de sa rencontre avec la superstar de la pop. « Elle s’est approchée de moi et m’a dit : « C’est un tel honneur de vous avoir ici ». J’étais vraiment ringard et j’ai dit : « C’est un honneur pour moi ». J’étais sur un petit nuage. »

Ses mémoires de 2014, Prendre son envol : d’orpheline de guerre à ballerine étoile, Le roman qu’elle a coécrit avec sa mère adoptive a été publié dans 12 pays. En 2018, il a été annoncé que Madonna était sur le point de réaliser une adaptation cinématographique.

Le Boston Ballet a rendu hommage à DePrince après son décès. « Nous adressons tout notre amour et notre soutien à la famille de Michaela Mabinty DePrince en ce moment de deuil », a déclaré leur déclaration« Nous avons eu beaucoup de chance de connaître Mabinty. C’était une personne magnifique, une danseuse merveilleuse, et elle nous manquera beaucoup à tous. »