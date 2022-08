Décès de l’un des 3 soldats néerlandais abattus devant un hôtel à Indianapolis

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’un des trois soldats néerlandais blessés lors d’une fusillade devant un hôtel du centre-ville d’Indianapolis au cours du week-end est décédé, a annoncé lundi le ministère de la Défense.

Le commando “est décédé ce soir des suites de ses blessures. Cela s’est produit entouré de sa famille et de ses collègues”, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le soldat, dont l’identité n’a pas été révélée, était l’un des trois membres du Corps de commando néerlandais qui ont été blessés par balle vers 3 h 30 samedi dans le centre-ville d’Indianapolis après ce que la police locale pense être une perturbation à l’extérieur de l’hôtel où ils séjournaient, les autorités a dit.

La police d’Indianapolis a déclaré que des policiers avaient trouvé les trois hommes blessés par balle dans le quartier des divertissements et qu’ils avaient été emmenés dans des hôpitaux de la région.

TROIS SOLDATS NÉERLANDAIS ABATTU À L’EXTÉRIEUR DE L’HÔTEL À INDIANAPOLIS

Les deux autres soldats blessés sont conscients, a indiqué le ministère.

Les soldats s’entraînaient au Muscatatuck Urban Training Center, FOX59 signalé.

“C’est un centre de formation de premier ordre et utilisé par le DoD ainsi que d’autres alliés”, a déclaré la Garde nationale de l’Indiana à la chaîne de télévision dans un communiqué. “Les soldats néerlandais se sont rendus à Indianapolis à la fin de leur journée de service. Nos pensées et nos prières accompagnent les soldats et leurs familles pendant cette période difficile.”

Fox News a contacté la police d’Indianapolis pour obtenir plus de détails sur l’enquête, mais n’a pas eu de nouvelles à temps pour la publication.

Pour le moment, aucune arrestation n’a été effectuée.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.