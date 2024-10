Décès de Liam Payne : un ancien membre des One Direction retrouvé mort à Buenos Aires, Argentine

CNN

Liam Payne, ancien membre du groupe One Direction, est décédé après une chute du troisième étage d’un hôtel de Buenos Aires, selon la police. Il avait 31 ans.

La mort de Payne s’est produite dans un hôtel de la rue Costa Rica, dans le quartier de Palerme, selon une déclaration de la police fournie à CNN.

Le musicien était surtout connu en tant que membre du célèbre boysband britannique One Direction. Le groupe, qui comprenait également Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson et Niall Horan, s’est formé pour la première fois en 2010 après que chaque membre soit apparu dans la version britannique de l’émission de téléréalité « The X Factor ».

One Direction a annoncé qu’ils prenaient une pause en 2015. Payne a ensuite sorti son premier album solo en 2019 intitulé « LP1 ». En mars, Payne a sorti son LP « Teardrops ».

Payne a eu un fils, né en 2017, qu’il a partagé avec Cheryl Cole, ancienne membre du groupe de chant Girls Aloud.

Il s’agit d’une histoire en développement et sera mise à jour.