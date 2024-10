Décès de Liam Payne : lisez la transcription du 911

La pop star Liam Payne, devenue célèbre dans le monde entier avec le boys band One Direction, est décédée à l’âge de 31 ans après être tombée du balcon d’une chambre d’hôtel au troisième étage de Buenos Aires, en Argentine, déclenchant une vague d’hommages de la part de fans du monde entier.

Avant l’automne, un employé de l’hôtel CasaSur, dans le quartier verdoyant de Palerme, a appelé les services d’urgence pour demander de l’aide auprès d’un client qui, selon lui, saccageait sa chambre et semblait être sous l’influence de drogues ou d’alcool, un audio obtenu de » a montré le ministère de la Sécurité de Buenos Aires.

Voici la transcription complète de cet appel, traduite par Reuters de l’espagnol original. Le ministère de la Sécurité de Buenos Aires a confirmé à Reuters que l’appel concernait Payne.

SMS d’appel au 911

– Bonjour, une urgence.

– Bonjour, bonjour. Je viens d’appeler, j’ai été déconnecté. J’appelle de l’hôtel CasaSur Palermo, Costa Rica 6032.

– Que se passe-t-il à l’hôtel, monsieur ?

– Eh bien, nous avons un invité qui est intoxiqué par la drogue et l’alcool. Et bien, il est… Quand il est conscient, il se brise, il brise toute la pièce. Et bien, nous avons besoin que vous envoyiez quelqu’un, s’il vous plaît.

– Sous l’influence de l’alcool et de drogues, n’est-ce pas, monsieur ?

– Oui, c’est exact.

– Vous m’avez dit Costa Rica, quel numéro, monsieur ? Excusez-moi.

– Costa Rica 6032.

– C’est dans la capitale (Buenos Aires), n’est-ce pas ? Entre Arévalo et Cramer.

– Oui.

– Où est l’hôtel ? Quel est le nom de l’hôtel ?

– CasaSur Palerme. Et nous avons besoin que vous envoyiez quelqu’un de toute urgence parce que, eh bien, je ne sais pas si la vie de l’invité est en danger. Il est dans une chambre avec balcon. Et bien, on a un peu peur qu’il fasse quelque chose qui mette sa vie en danger.

– Depuis combien de temps est-il là-bas ou est-ce une résidence hôtelière ?

– Non, non, il est là depuis deux ou trois jours.

– Je comprends. Il n’y a aucune information car ils ne peuvent plus entrer ?

– Non.

– Devrions-nous également avertir le personnel du SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia) ?

– Oui, ce que je te demande, c’est que quelqu’un vienne en urgence parce que bon…

– Lors de l’appel, ils ont été avertis (le MÊME). Plus d’informations à nous donner ? Qui es-tu? Le responsable ?

– Je suis le chef de l’accueil.

– Seriez-vous le responsable des lieux, n’est-ce pas ?

– Oui, oui.

– Cela a déjà été noté. Quel est votre nom, monsieur ?

– Estéban.

– Il a été notifié. Veuillez attendre la police.

– D’ACCORD.

– Merci de nous avoir contactés. Vous pouvez libérer la ligne.

– Est-ce qu’ils envoient aussi la police ou pas ?

– La police de la commune, oui, donnez-moi une seconde à… Commune 14 et MÊME ?

– Non, non, non. Seulement MÊME. Seulement MÊME.

– Je comprends. Ne vous inquiétez pas, cela a quand même été notifié.

– D’accord, parfait. Eh bien, merci beaucoup.

– Puisque tu me dis qu’il est sous l’emprise de l’alcool et de drogues, SAME n’entrera pas seul.

– Est-ce que SAME n’entre pas seul ?

– Non.

– D’ACCORD.

– Il est toujours notifié. Quand la police arrive, vous leur expliquez et si cela demande la MÊME présence, ils l’appelleront.

– Bien, d’accord. Parfait.

– De toute façon, cela a déjà été notifié. Passez une bonne journée, monsieur.

– Bien, merci. De même.

(Reportage d’Eliana Raszewski ; écrit par Adam Jourdan ; édité par Mark Porter)