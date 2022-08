Décès de “l’homme du trou” du Brésil, dernier membre d’une tribu indigène

Connu au Brésil comme «l’homme du trou», il avait vécu seul pendant près de 30 ans après que le reste de sa tribu ait été tué lors d’attaques par des éleveurs et d’autres tribus dans les années 1980 et 1990. Le gouvernement brésilien l’avait surveillé pendant 26 ans et a déclaré qu’il avait à plusieurs reprises rejeté les tentatives de communication.