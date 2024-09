Décès de l’artiste allemande Rebecca Horn à l’âge de 80 ans | Art et design

Rebecca Horn, l’artiste allemande connue pour ses « machines d’art » surréalistes et sensuelles intégrant des instruments de musique, des plumes d’oiseaux et de l’ingénierie mécanique, est décédée à l’âge de 80 ans, a confirmé sa fondation.

Selon le Fondation MoontowerHorn est décédé vendredi soir à Bad König, dans sa région natale d’Odenwald, dans l’ouest de l’Allemagne.

Née en 1944, un an avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, Horn étudie à Hambourg et à Londres avant de se faire connaître comme artiste à New York et à Paris.

Ses premiers travaux portent la marque du mouvement Fluxus : à la fin des années 1960 et 1970, elle travaille sur Licorneun costume pour une camarade de classe qu’elle avait envoyée se promener à moitié nue dans les bois un matin d’été.

Les masques et les coiffes deviennent un élément commun : en 1972, elle réalise Masque à crayon une œuvre ornée de crayons en forme de pointes, demandant à ses porteurs de bouger la tête de manière rythmique de gauche à droite devant un mur en toile blanche.

Les instruments de musique tels que le piano et le violon étaient également des éléments communs. En 1992, Horn a accepté de réaliser une œuvre visuelle pour la chanson Secret World du chanteur Peter Gabriel, en construisant une installation avec un archet de violon et des jumelles d’opéra à l’intérieur d’une vieille valise qu’elle avait achetée dans un marché aux puces de Berlin.

L’une de ses œuvres les plus connues, 1994 Arbre à soupirs de tortueest un fourré arboricole surdimensionné fait de tuyaux de cuivre, émettant des cris perçants et des gémissements dans différentes langues à intervalles réguliers.

En 2005, dans une interview au Guardian, Horn a expliqué que son intérêt pour les arts visuels était lié à l’histoire mouvementée de sa langue maternelle, l’allemand. « Nous ne parlions pas allemand, les Allemands étaient détestés », a-t-elle déclaré. « Nous devions apprendre le français et l’anglais. Nous étions toujours en voyage, parlant une autre langue. Mais j’avais une gouvernante roumaine qui m’a appris à dessiner. Je n’avais pas besoin de dessiner en allemand, en français ou en anglais. Je pouvais simplement dessiner. »

Outre ses installations et ses sculptures, Horn a également produit des textes littéraires et des scénarios, et réalisé des films et des opéras. Sa comédie indépendante de 1990 Buster’s Bedroom, avec Donald Sutherland et Geraldine Chaplin, rendait hommage à l’icône du burlesque Buster Keaton, qui a inspiré toute sa vie son travail.

En 2007, Horn a installé un studio dans une usine autrefois propriété de sa famille, à Bad König. la Fondation Moontowerqui se consacre à la préservation de ses œuvres et au soutien des jeunes artistes. Toujours discrète, Horn s’est retirée de la vie publique après avoir été victime d’un accident vasculaire cérébral en 2015.