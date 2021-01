La légende bien-aimée des talk-shows américains, Larry King, est décédée à l’hôpital à l’âge de 87 ans des suites d’une longue maladie, a confirmé sa famille. L’interviewer vétéran a remporté de nombreux prix au cours de sa carrière et a animé l’émission Politicking de RT America.

King est décédé samedi matin au centre médical Cedars-Sinai, a déclaré sa société de production, Ora Media, dans un communiqué, adressant ses condoléances à sa famille. Plus tôt ce mois-ci, après avoir contracté Covid-19, il aurait été admis à l’hôpital dans un état suffisamment grave pour justifier son placement sous respirateur.

L’hôte légendaire a récemment eu des problèmes de santé. Son précédent combat avec les hôpitaux l’a forcé à passer son 87e anniversaire, qui est tombé le 19 novembre, dans une salle. Il remercié fans et sympathisants « Pour tous les gentils messages d’anniversaire » sur Twitter ce jour-là.

Aussi sur rt.com Vous pouvez vous laver les mains « toute la journée » mais Covid-19 peut toujours vous attraper avec UNE toux, dit un expert médical à Larry King

Le célèbre causeur et nom familier souffrait de maladie cardiaque depuis des décennies et avait même écrit deux livres décrivant la vie avec cette maladie. En novembre 2019, il a subi un accident vasculaire cérébral presque mortel et a annoncé plus tard qu’il avait passé « Quelques semaines » dans un coma.

Illustre carrière

Commençant en Floride en tant que journaliste et intervieweur local dans les années 1950, King s’est d’abord fait connaître à l’échelle nationale en tant qu’animateur de The Larry King Show – une émission de radio nationale ouverte toute la nuit en 1978.

Il a ensuite animé l’émission Larry King Live de renommée internationale sur CNN pendant 25 ans entre 1985 et 2010, interviewant un large éventail de personnalités, des stars de cinéma aux politiciens éminents, discutant de tout, de leur vie personnelle aux dernières nouvelles.

© RT





En 2012, il a cofondé une société de production basée à New York, Ora TV, et a commencé à y animer son émission Larry King Now. Un an plus tard, RT America a conclu un accord avec Ora TV pour animer l’émission de King. À cette époque, Larry King a dit qu’il « Préfère poser des questions aux personnes en position de pouvoir au lieu de parler en leur nom. »

Depuis lors, King a été l’hôte du podcast Larry King Now et de l’émission Politicking diffusée par RT America.

Aussi sur rt.com « De paria à pilier pour prouver le scandale d’espionnage anti-Trump » – George Papadopoulos à Larry King sur RT

Au cours de sa vie, King a reçu plus d’une douzaine de prix médiatiques, dont deux prix Peabody pour l’excellence en radiodiffusion en 1982 et 1992, ainsi qu’un Emmy Award et 10 prix CableACE pour le meilleur intervieweur, ainsi que la meilleure série de talk-shows.

En dehors de sa riche carrière médiatique, King était également impliqué dans des œuvres caritatives. Après avoir subi une crise cardiaque et subi un quintuple pontage en 1987, il a fondé la Larry King Cardiac Foundation, qui a financé des interventions cardiaques vitales pour les personnes qui n’en avaient pas les moyens et promeut de saines habitudes de vie.

© RT





King s’est marié huit fois au cours de sa vie, demandant le divorce de sa dernière épouse, Shawn Southwick, en 2019. Il était père de cinq enfants et avait neuf petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants.

Deux des propres enfants de King, Andy King et Chaia King, sont décédés à quelques semaines d’intervalle en juillet et août 2020, l’un d’une crise cardiaque et l’autre après une bataille contre le cancer du poumon.

Interrogé sur son point de vue sur son héritage en 2014, King a déclaré qu’il aurait aimé qu’on se souvienne de lui comme d’une personne qui «A conduit plus de gens à avoir des informations qu’ils n’avaient pas auparavant.» Il a dit qu’il voulait que les gens se souviennent de lui comme quelqu’un qui «Nous a beaucoup appris» d’une manière agréable et qui «A apporté beaucoup de fierté à son entreprise.»

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!