Décès de l’acteur vétéran KD Chandran, père de Sudha Chandran

L’acteur vétéran KD Chandran, père de l’acteur-danseur Sudha Chandran est décédé dimanche. Selon les rapports d’une agence de presse, il a été admis dans un hôpital de Mumbai en raison de maladies rénales avancées. Cela l’a conduit à souffrir d’un arrêt cardiaque. Parlant de la même chose, une source a déclaré à l’agence de presse: « Il avait des problèmes rénaux. Il est décédé aujourd’hui matin en raison de problèmes rénaux avancés qui ont conduit à un arrêt cardiaque. »

Pendant ce temps, Sudha est allée sur sa page Instagram et a écrit une note en souvenir de son père. Elle a déclaré: « Au revoir Appa … jusqu’à ce que nous nous revoyions … si fière d’être votre fille … Je vous promets que je suivrai vos principes, votre expérience et vos valeurs jusqu’au dernier souffle de ma vie … Mais Je dois avouer qu’une partie de moi est partie avec toi Appa … Ravi et Sudha t’aiment pour l’éternité … prières au Dieu que je devrais naître à nouveau comme fille d’Ur. Om Shanti. «

Le 8 mai, Sudha avait souhaité à KD Chandran pour son anniversaire avec un doux message. Elle a écrit: « Joyeux anniversaire à toi Appa … Merci de m’avoir inculqué les meilleures valeurs de la vie et d’avoir fait de moi ce que je suis aujourd’hui. Tellement fier d’être ta fille … Ravi et moi te souhaitons un très joyeux anniversaire. Je t’aime, Appa. «

En tant qu’acteur, KD Chandran a fait partie de plusieurs films de Bollywood à savoir ‘Main Madhuri Dixit Banna Chahti Hoon!’, ‘Koi … Mil Gaya’, ‘Shararat’, ‘Har Dil Jo Pyar Karega …’, ‘China Gate’, ‘Tere Mere Sapne’, ‘Hum Hain Rahi Pyar Ke ‘ pour n’en nommer que quelques-uns.