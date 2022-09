La gouverneure générale Mary Simon dit qu’elle a passé les jours depuis la mort de la reine Elizabeth II à réfléchir sur l’héritage du régent, mais maintenant en tant que représentante du roi au Canada, elle se prépare également à des conversations “difficiles” à venir.

Dans une entrevue avec le correspondant politique principal de CTV News Channel Mike Le Couteur à Rideau Hall, Simon a déclaré qu’elle se sentait triste alors qu’elle, comme de nombreux Canadiens, pleurait la mort de la reine Elizabeth II.

Elle a également parlé de la réconciliation et du rôle qu’elle pense que le nouveau monarque du Canada jouera lorsqu’il s’agira de bâtir une «relation renouvelée» avec les peuples autochtones du Canada.

Vous trouverez ci-dessous une transcription complète de l’interview exclusive. Il a été modifié pour des raisons de grammaire et de clarté.



Mike Le Couteur : Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous, nous l’apprécions vraiment.



Marie Simon : C’est mon plaisir.



Mike Le Couteur: Je voulais vous demander, parce que non seulement vous étiez le représentant de la Reine au Canada, mais vous avez aussi appris à la connaître un peu. Alors cette semaine, et ensuite jusqu’à ses funérailles, comment vous sentez-vous ?



Marie Simon : “Je me sens triste. Ça a été une semaine difficile, parce que nous l’avons admirée et regardé son travail formidable pendant très longtemps. C’est donc, c’est toujours triste de perdre quelqu’un comme ça, ou n’importe qui d’ailleurs. Mais Je pense qu’en même temps, elle a toujours été une source d’inspiration pour beaucoup d’entre nous. Et, pour penser à sa vie à ce stade, je pense que c’est très important.”



Mike Le Couteur : Je voulais aussi vous demander, parce que tout aussi récemment que cette année, vous avez rencontré l’actuel roi Charles III et parlé de ce que cela signifie en termes de relation entre la Couronne et les peuples autochtones. Il y en a eu ces derniers jours, qui ont réclamé l’un de ses premiers actes, celui de renoncer à la Doctrine de la Découverte. Lors de vos discussions avec lui lorsqu’il était ici au Canada… dans quelle mesure serait-il réceptif à cela ? Et en essayant de faire ce pas sur la route de la réconciliation ?



Marie Simon : « La seule chose que je sais, c’est qu’il est très ouvert à discuter de différents problèmes avec les peuples autochtones. Et je ne sais pas exactement comment il réagirait à ce problème spécifique, car je n’ai pas eu cette conversation. un sens plus général, il est prêt à avoir ce dialogue, et à continuer la conversation renouvelée et à renouveler la conversation qu’il avait quand il était encore prince. Et maintenant qu’il est le roi, il est prêt et capable de travailler plus étroitement avec les peuples autochtones.



Mike Le Couteur : Dans quelle mesure est-il prioritaire pour vous de poursuivre cette discussion, la prochaine fois que vous lui parlerez en tant que nouveau monarque ?



Marie Simon : “C’est extrêmement important. La relation entre les peuples autochtones et la Couronne a toujours été un aspect très important de cette relation. Et nous devons poursuivre ce dialogue, résoudre les problèmes en suspens et faire avancer la relation. C’est donc l’un des Ce sur quoi je me concentre beaucoup, c’est la réconciliation entre les peuples autochtones et les Canadiens. Et cela, en soi, englobe de nombreuses questions. Et cette relation entre les Canadiens et la Couronne, inclut le roi. Et quand il était ici, il a dit aux dirigeants autochtones qu’il est prêt à poursuivre cette discussion et ce dialogue. »



Mike Le Couteur : Comment cela a-t-il été reçu par les gens ? Et lorsque vous parlez avec des dirigeants autochtones maintenant, veulent-ils voir cette action supplémentaire et ces pas en avant supplémentaires maintenant ?



Marie Simon : Oui, j’ai eu quelques discussions, et oui, ils sont prêts à emprunter cette voie et à renouer avec Sa Majesté.



Mike Le Couteur : Je veux aussi vous demander qu’en ce moment, alors que beaucoup de gens honorent la Reine et son héritage, il y a des gens dans ce pays qui ont encore une relation très difficile avec la Couronne. Que ce soit la relation avec l’Église anglicane, dont elle était à la tête, et leur rôle dans les pensionnats. Dans une semaine où nous réfléchissons à son héritage et l’honorons en même temps, que dites-vous aux personnes qui ne ressentent peut-être pas la même joie ou ne la regardent pas de la même manière ?



Marie Simon : « Mon message a toujours porté sur l’espoir. Et qu’il est important de poursuivre le dialogue, aussi difficile soit-il. Et je pense qu’en tant que représentant de Sa Majesté le Roi, je m’engage à travailler pour faire ce travail au Canada. .

« Il est difficile de parler au nom des autres, mais il y aura toujours des problèmes difficiles auxquels nous serons confrontés en termes d’établissement de relations, en particulier entre les Canadiens et les autres peuples autochtones ici au Canada. Ce sont des conversations difficiles et je pense que pour résoudre ces problèmes, nous devons tous avoir des conversations difficiles et il ne fait aucun doute dans mon esprit que ces conversations difficiles auront lieu.

“Mais pour moi, c’est important d’avoir ce dialogue, de se comprendre. C’est ça la réconciliation, c’est pour moi de mieux vous comprendre dans votre propre culture et votre propre langue, ainsi que vous comprenez qui je suis, et quelle est ma culture et quelle est ma langue.

“Et pour que nous puissions gagner ce respect, je pense que cette compréhension et ces histoires, nous devons nous les raconter. Et ce n’est probablement pas différent, en termes de dialogue que nous continuerons à avoir avec le roi.



Mike Le Couteur : Juste pour finir, avant de vous quitter, parlez-moi un peu de ce dialogue que la reine aurait avec les peuples autochtones, parce qu’on sait quand elle venait, elle visitait très souvent le Nord, et à quel point elle aimait du Nord.



Marie Simon : « Elle aimait énormément le Canada, et ses habitants. Et en fait, elle était toujours très heureuse d’aller dans l’Arctique, car elle trouvait que l’Arctique était une région très majestueuse du pays. Et les gens sont très généreux dans le North, et parler aux Inuits a toujours été, je pense, un événement joyeux pour elle.

“Il m’est difficile de dire si elle a eu ces discussions approfondies ou non parce que je n’étais pas au courant de ces discussions, mais d’après ce qu’elle m’a dit elle-même, elle était très heureuse quand elle était au Canada. Donc, je suppose que le roi l’est aussi, car il a suivi sa mère tout au long de ses voyages au Canada également, et m’a dit qu’il reviendrait.



Mike Le Couteur : J’espère que le Canada sera l’un des premiers endroits qu’il visitera.



Marie Simon : “Eh bien, il était ici récemment. Donc, vous savez, c’est difficile. Il doit avoir beaucoup de demandes en ce moment, en particulier avec les pays du Commonwealth. Il est donc difficile de dire quand il reviendra, mais je suis presque sûr qu’il le fera. .”