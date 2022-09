Les dirigeants autochtones demandent au nouveau roi du Commonwealth et au Canada de renoncer à une politique coloniale controversée alors que les Britanno-Colombiens d’origine mixte font face à des émotions contradictoires à propos de la mort de la reine.

Le First Nations Leadership Council a publié une déclaration présentant ses condoléances à la famille royale pour le décès de la reine Elizabeth II, mais a également appelé le roi Charles III à renoncer à la «doctrine de la découverte», qui justifiait l’acquisition coloniale de terres et est maintenant largement dénoncée.

“En tant que monarque régnant maintenant, le roi Charles est en mesure de corriger immédiatement ces torts historiques”, a déclaré Kukpi7 Judy Wilson dans une interview avec CTV News. “Il pourrait faire tout ce qu’il faut pour le révoquer… pour avoir une relation complète avec les peuples autochtones en tant que détenteurs de titres appropriés de cette terre.”

Alors que le Canada a officiellement rejeté la doctrine l’année dernière comme «raciste, scientifiquement fausse, juridiquement invalide, moralement condamnable et socialement injuste», de nombreux dirigeants autochtones veulent voir cette reconnaissance de la part de la famille royale, qui a bénéficié de l’exploitation des colonies à travers le monde.



TEMPS CONFLIT POUR CEUX QUI ONT UN DOUBLE HÉRITAGE

Alors que beaucoup ont exprimé leur tristesse face au décès de la reine au long règne, les militants autochtones du Canada et du monde n’ont pas tardé à souligner l’histoire cruelle de l’Empire britannique. et les injustices des pensionnats indiens et des saisies de terres au Canada comme raisons de ne pas pleurer son décès.

De plus en plus, des gens comme Candace Crockford parlent d’être coincés “entre deux mondes” alors qu’ils regardent la discussion se dérouler : née et élevée dans la réserve de Katzie dans la vallée du Fraser et éduquant les enfants en tant qu’animatrice culturelle, elle a aussi une profonde compassion pour les Famille de la reine.

“Une aînée est décédée et elle mérite ce temps, cet honneur et ce respect”, a-t-elle déclaré, expliquant que sa mère était autochtone et que son père avait quitté la Grande-Bretagne pour s’installer au Canada à l’âge de 12 ans.

Crockford, qui a été nommée Caxcexem lors d’une cérémonie traditionnelle après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, décrit un tourbillon d’émotions alors qu’elle voit des discussions sur les réseaux sociaux sur le côté obscur du colonialisme et l’affection pour la reine Elizabeth II.

“Il est difficile de vraiment équilibrer et de fusionner ces deux sentiments”, a-t-elle déclaré. “Il n’y a pas de véritable terrain d’entente – vous vous sentirez dans un sens à la seconde, puis vous passerez à un autre.”



UN RECONNAISSANCE MAIS PAS DES EXCUSES

Lors de sa dernière visite au Canada en mai, le prince Charles de l’époque s’est arrêté avant les excuses que beaucoup espéraient, bien qu’il ait parlé des horreurs auxquelles les survivants des pensionnats indiens étaient confrontés.

« Je tiens à reconnaître leur souffrance et à dire à quel point nos pensées vont à eux et à leurs familles », a-t-il déclaré à une foule à Yellowknife.

Dans un pays de plus en plus confronté aux horribles réalités de notre passé colonial, certains ressentiront des émotions et des allégeances contradictoires alors que tous les regards sont tournés vers Charles pour voir quelles autres mesures il pourrait prendre alors qu’il assume la couronne à la suite de la mort de sa mère.

“Je comprends parfaitement pourquoi les peuples autochtones de toute l’île aux tortues ont ce sentiment de colère et d’angoisse à l’idée qu’elle soit célébrée”, a déclaré Crockford. “Mais en même temps, j’aimerais pouvoir m’asseoir avec mon père et prendre une tasse de thé et regarder cette histoire se dérouler.”