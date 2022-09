Décès de la reine Elizabeth II : que peut attendre la Grande-Bretagne du roi Charles III ?

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’ascension du roi Charles III sur le trône n’apportera probablement que peu de changements au Royaume-Uni, car l’ancien prince de Galles devra adopter un comportement différent pour s’adapter à son nouveau rôle.

La reine Elizabeth II est décédée jeudi au château de Balmoral en Écosse. Son fils de 73 ans, Charles, est immédiatement monté sur le trône après la mort de sa mère et cela s’accompagne de nouvelles restrictions qu’il devra respecter.

“Le prince Charles est clairement différent du roi Charles”, a déclaré Alan Mendoza, directeur exécutif de la Henry Jackson Society, à Fox News Digital. “S’il y a une chose que la reine aurait transmise à son fils et héritier à plusieurs reprises et par son propre exemple … c’est qu’elle était impénétrable lorsqu’il s’agissait de prendre des décisions.”

En tant que prince de Galles, Charles a critiqué le changement climatique – écrivant même un livre, “Climate Change”, avec Emily Shuckburgh, climatologue à l’Université de Cambridge, et Tony Juniper, ancien directeur des Amis de la Terre. Il a également ciblé les subventions gouvernementales pour l’agriculture à grande échelle et encouragé la production alimentaire biologique et respectueuse de l’environnement.

Mais en tant que roi Charles III, il devra rester plus modeste dans ses opinions.

“Dans le passé, le prince Charles a exprimé très clairement ses convictions, et je pense que le roi Charles considérera sans aucun doute qu’il est maintenant le monarque et, par conséquent, n’a pas le luxe d’avoir des opinions”, a expliqué Mendoza.

“Je soupçonne qu’ayant passé beaucoup de temps en apprentissage pour ce rôle, il voudra, bien sûr, faire avancer certaines causes … il sera un monarque plus activiste, disons, que sa mère, mais je n’irais pas comme autant dire qu’il va donner son point de vue de la manière dont nous aurions pu penser qu’il le ferait.”

La reine Elizabeth II a affiché peu de ses opinions personnelles sur les questions, connue comme un monarque impénétrable qui est resté un mystère toute sa vie. Une petite crise s’est produite en 1986 lorsque le Sunday Times a publié un article intitulé “La reine consternée par “l’indifférence” de Thatcher”, affirmant que la reine n’était pas d’accord avec son premier ministre et avait fait connaître son opinion – ce que la constitution britannique n’autorise pas car elle pourrait être compris comme une attaque contre le gouvernement.

Charles devra donc marcher sur une ligne et garder ses vues près de sa poitrine alors qu’il s’assoit enfin sur le trône.

Cela est dû en partie au fait que le roi est l’approbation de facto de tout ce que fait le gouvernement : toute action entreprise par un premier ministre ou un parlement est une action censée s’être produite avec l’approbation du monarque.

«Chaque année, il y a quelque chose qui s’appelle le discours de la reine ou le discours du roi prononcé par le monarque devant les chambres du Parlement: c’est évidemment écrit par le gouvernement, mais il est significatif que ce soit le chef de l’État qui dise ce que son gouvernement va faire, fondamentalement “, a déclaré Mendoza.

Mais le monarque, bien qu’il ait en pratique la capacité de rejeter certaines politiques ou idées avancées par le gouvernement, c’est toujours un pouvoir qui n’a pas été exercé depuis de nombreuses années et qui ne le sera probablement pas de si tôt.

Mendoza a souligné les efforts de Boris Johnson pour suspendre le gouvernement puis organiser des élections sur le Brexit : la reine aurait pu refuser la motion mais n’a finalement rien fait.

“Ce serait très peu orthodoxe et très inhabituel et provoquerait sans aucun doute une crise constitutionnelle si un monarque exerçait réellement ce pouvoir”, a-t-il noté. “Mais techniquement, ils pourraient le faire.”

Le roi Charles III aura toujours un exutoire d’influence grâce à ses réunions hebdomadaires avec son Premier ministre, lorsqu’ils discuteront des progrès récents du gouvernement et que le monarque est libre d’exprimer des opinions sur les questions gouvernementales. Ces conversations resteront privées.

Mais Charles est le prince de Galles depuis des décennies : les dirigeants du monde le connaissent et ses opinions restent en grande partie du domaine public, donc, même s’il se tait sur les questions maintenant, le Premier ministre et les dirigeants du monde auront un certain sens de sa pensée.

Principalement, la Grande-Bretagne verra l’hymne national changer en “God Save the King” et de nouveaux billets avec le visage du roi Charles III seront émis, mais le public ne devrait pas s’attendre à ce que Charles devienne “agité”, selon Mendoza.

