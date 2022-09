Décès de la reine Elizabeth II: les dirigeants mondiaux rendent hommage après le décès du monarque britannique

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les dirigeants mondiaux ont commencé à rendre hommage à la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne après que sa famille a annoncé son décès jeudi à l’âge de 96 ans.

Le règne de 70 ans d’Elizabeth a pris fin alors qu’elle passait paisiblement dans sa maison écossaise de Balmoral, entourée de sa famille. Son fils, le roi Charles III, a déclaré que le décès de la reine était un moment de “la plus grande tristesse” pour la famille royale et que sa mort sera “profondément ressentie” par “d’innombrables personnes dans le monde”.

Le président Biden a félicité la reine pour sa “présence stable” et agissant comme “une source de réconfort et de fierté”. Il a souligné la “dignité inégalée” de la reine et son rôle inégalé en tant que “fondement” de la relation spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni.

“Elle a été la première monarque britannique avec laquelle les gens du monde entier pouvaient ressentir un lien personnel et immédiat, qu’ils l’aient entendue à la radio en tant que jeune princesse s’adressant aux enfants du Royaume-Uni, ou réunis autour de leur télévision pour son couronnement. , ou regardé son dernier discours de Noël ou son jubilé de platine sur leurs téléphones. Et elle, à son tour, a consacré toute sa vie à leur service”, a-t-il écrit dans un communiqué.

Il s’est également souvenu des commentaires de la reine après le 11 septembre dans lesquels la reine a rappelé au monde que “le chagrin est le prix que nous payons pour l’amour”.

La représentante de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, D-Cali, a ordonné que des drapeaux flottent en berne en réponse au décès de la reine. JLa Chambre adoptera également une “résolution de deuil” en l’honneur de la reine, ce que la Chambre avait déjà fait avec le décès de son père, le roi George VI, en 1952.

Le sénateur Mitch McConnell, R-KT, a déclaré que “la perte du peuple britannique est la perte du monde entier”, ajoutant que “les Américains se joignent à nos amis dans la prière, dans le chagrin et dans la gratitude pour un dirigeant si remarquable et un règne si réussi, », a-t-il écrit dans un communiqué, ajoutant que la reine était un « exemple brillant » de « caractère exceptionnel ».

L’ancien président Donald Trump a parlé de sa “perte et de sa tristesse énormes” en apprenant le décès de la reine et a adressé ses condoléances à la famille royale et au peuple britannique pendant leur “grand chagrin et chagrin”. Il a fait remarquer que la reine resterait dans les mémoires pour sa “fidélité à son pays et son dévouement indéfectible envers ses compatriotes, hommes et femmes”.

“Quelle grande et belle dame elle était – il n’y avait personne comme elle!” Trump a écrit sur un post de Truth Social.

L’ancien président Barack Obama a déclaré que lui et Michelle étaient “chanceux” d’avoir rencontré la reine, qui signifiait “beaucoup” pour eux. “À l’époque où nous commencions à peine à naviguer dans la vie de présidente et de première dame, elle nous a accueillis sur la scène mondiale à bras ouverts et avec une générosité extraordinaire”, ajoutant qu’elle leur a montré une grande chaleur et “un humour et un charme considérables”.

L’ancien président George W. Bush a fait remarquer “la grande intelligence, le charme et l’esprit” de la reine.

“Passer du temps au palais de Buckingham et prendre le thé avec Sa Majesté – et son Corgis – fait partie de nos plus beaux souvenirs de la présidence”, a déclaré Bush dans un communiqué, ajoutant que le monde “a bénéficié de sa détermination constante” et “sa force et une amitié indéfectible.”

« Bien qu’elle ait passé près de trois quarts de siècle comme l’une des personnes les plus célèbres et les plus admirées de la planète, la reine s’est assurée que son règne ne concernait jamais vraiment elle-même – ni sa renommée, ni ses sentiments, ni ses désirs ou ses besoins personnels », il a continué. “Elle a guidé de vénérables institutions à travers les temps modernes en utilisant des vertus intemporelles comme le devoir, la dignité et le sacrifice.”

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a qualifié la reine de “bonne amie” des Nations unies, notant deux visites qu’elle a effectuées pour prendre la parole au siège de New York. Il a ajouté qu’elle était “une présence rassurante tout au long de décennies de changements radicaux”.

“Elle était profondément engagée dans de nombreuses causes caritatives et environnementales et s’est adressée avec émotion aux délégués aux pourparlers sur le climat de la COP26 à Glasgow”, a écrit Guterres dans sa déclaration. “Je voudrais rendre hommage à la reine Elizabeth II pour son dévouement inébranlable et de longue date au service de son peuple. Le monde se souviendra longtemps de son dévouement et de son leadership.”

Le Premier ministre Yair Lapid a déclaré que la reine laisse derrière elle “un héritage sans précédent de leadership et de service”, ajoutant : “Que sa mémoire soit une bénédiction !”

Le président d’Israël, Isaac Herzog, a déclaré : « Sa Majesté la reine Elizabeth II était connue de loin comme la reine. Son décès marque la fin d’une époque. Avec le peuple israélien, je pleure sa perte et j’exprime mes plus sincères condoléances au peuple britannique. et toutes les nations du Commonwealth, qui ont perdu leur matriarche.”

“Dans sa vie et dans son service à son peuple, la reine a incarné un esprit d’intégrité, de devoir et de tradition ancienne”, a ajouté Herzog. “Ma défunte mère et mon père ont eu plusieurs audiences avec la reine au fil des ans. Son accueil chaleureux et sa chaleureuse hospitalité ont laissé une profonde impression sur les générations.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré qu’il avait appris la mort de la reine “avec une profonde tristesse” et qu’il avait présenté “sincères condoléances à la famille royale” et à l’ensemble du Royaume-Uni pour cette “perte irréparable”.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’il se souvenait de la reine comme “d’une amie de la France” et qu’elle “laissa une impression durable sur son pays et son siècle”.

