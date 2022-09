Décès de la reine Elizabeth II : les dirigeants mondiaux réagissent

LONDRES – Les dirigeants mondiaux et les membres de la famille royale ont rendu hommage à la reine Elizabeth II, après le décès du monarque le plus ancien de Grande-Bretagne jeudi à l’âge de 96 ans.

“Nous pleurons profondément le décès d’une Souveraine chérie et d’une Mère bien-aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les Royaumes et le Commonwealth, et par d’innombrables personnes à travers le monde.”

“La mort de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille”, a déclaré le fils d’Elizabeth et le nouveau roi britannique dans un communiqué.

Truss, d’anciens premiers ministres britanniques et d’autres dirigeants mondiaux actuels et anciens qui ont servi pendant les 70 ans de règne d’Elizabeth II ont rendu hommage à la reine, qui était le deuxième monarque régnant le plus longtemps au monde de tous les temps.

“La reine Elizabeth II était le roc sur lequel la Grande-Bretagne moderne a été construite”, a déclaré Truss. “Notre pays a grandi et prospéré sous son règne. La Grande-Bretagne est le grand pays qu’elle est aujourd’hui grâce à elle.”

« À travers vents et marées, la reine Elizabeth II nous a fourni la stabilité et la force dont nous avions besoin », a-t-elle poursuivi. “Elle était l’esprit même de la Grande-Bretagne – et cet esprit perdurera. Elle a été notre monarque régnant le plus longtemps.”

Le président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden

“Sa Majesté la reine Elizabeth II était plus qu’un monarque. Elle a défini une époque”, ont déclaré les Bidens dans un communiqué. “Dans un monde en constante évolution, elle était une présence stable et une source de réconfort et de fierté pour des générations de Britanniques, dont beaucoup n’ont jamais connu leur pays sans elle. Une admiration durable pour la reine Elizabeth II a uni les peuples à travers le Commonwealth. sept décennies de son règne historique ont témoigné d’une époque de progrès humains sans précédent et de la marche en avant de la dignité humaine.”

Ils ont poursuivi: “Dans les années à venir, nous sommes impatients de poursuivre une amitié étroite avec le roi et la reine consort. Aujourd’hui, les pensées et les prières des gens de tous les États-Unis accompagnent le peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth en leur chagrin.”

Le premier ministre canadien Justin Trudeau

“C’est avec le cœur le plus lourd que nous avons appris le décès de la plus ancienne souveraine du Canada, Sa Majesté la reine Elizabeth II”, a écrit Trudeau dans un tweet. “Elle était une présence constante dans nos vies – et son service aux Canadiens restera à jamais une partie importante de l’histoire de notre pays.”

« Alors que nous repensons à sa vie et à son règne qui a duré tant de décennies, les Canadiens se souviendront et chériront toujours la sagesse, la compassion et la chaleur de Sa Majesté. Nos pensées vont aux membres de la famille royale pendant cette période des plus difficiles.

Le président français Emmanuel Macron

“Sa Majesté la reine Elizabeth II a incarné la continuité et l’unité de la nation britannique pendant plus de 70 ans”, a écrit Macron dans un tweet. “Je me souviens d’elle comme d’une amie de la France, d’une reine au grand cœur qui a marqué durablement son pays et son siècle.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy

“C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II”, a écrit Zelenskyy dans un tweet. “Au nom du peuple, nous adressons nos sincères condoléances à la @RoyalFamily, à l’ensemble du Royaume-Uni et au Commonwealth pour cette perte irréparable. Nos pensées et nos prières vous accompagnent.”

L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair

“Nous avons perdu non seulement notre monarque, mais la matriarche de notre nation, la figure qui plus que toute autre a rassemblé notre pays, nous a gardés en contact avec notre meilleure nature, a personnifié tout ce qui nous rend fiers d’être britanniques”, a déclaré Blair dans une déclaration.

Il a ensuite poursuivi: “Nous la pleurerons. Elle nous manquera. Mais notre sentiment accablant sera de gratitude, de remerciements profonds, sincères et sincères pour ce qu’elle a fait, ce qu’elle a défendu, pour la vie qu’elle a vécue et pour ce qu’elle a donné nous, ses sujets reconnaissants. Son règne était en effet glorieux. Et ce fut notre grande chance d’avoir eu son règne sur nous.

L’ancien président américain Bill Clinton

“Tout au long de son règne remarquable de 70 ans, elle a mené la Grande-Bretagne à travers de grandes transformations avec une grâce, une dignité et un souci sincère du bien-être de tous ses habitants”, a déclaré Clinton dans un communiqué. “Ensoleillé ou en tempête, elle était une source de stabilité, de sérénité et de force.

L’ancien président américain George W. Bush

“La reine Elizabeth a habilement mené l’Angleterre à travers des moments sombres avec sa confiance en son peuple et sa vision d’un avenir meilleur”, a déclaré Bush dans un communiqué. “Notre monde a bénéficié de sa détermination constante, et nous sommes reconnaissants pour ses décennies de service en tant que souveraine. Les Américains en particulier apprécient son amitié solide et inébranlable.”

L’ancien président américain Jimmy Carter

“Rosalynn et moi présentons nos condoléances à la famille de la reine Elizabeth II et aux citoyens du Royaume-Uni”, a déclaré Carter dans un communiqué. “Sa dignité, sa gentillesse et son sens du devoir ont été une source d’inspiration, et nous nous joignons aux millions de personnes dans le monde pour pleurer un leader remarquable.”

L’ancien président américain Barack Obama et la première dame Michelle Obama

“Michelle et moi avons eu la chance de connaître Sa Majesté, et elle signifiait beaucoup pour nous”, ont déclaré les Obama dans un communiqué. “À l’époque où nous commencions tout juste à naviguer dans la vie de présidente et de première dame, elle nous a accueillis sur la scène mondiale à bras ouverts et avec une générosité extraordinaire. À maintes reprises, nous avons été frappés par sa chaleur, la façon dont elle mettait les gens à l’aise et comment elle a apporté son humour et son charme considérables aux moments de grande pompe et de circonstance.”

“Comme tant d’autres, Michelle et moi sommes reconnaissants d’avoir été témoins du leadership dévoué de Sa Majesté, et nous sommes impressionnés par son héritage de service public infatigable et digne.”

L’ancien président américain Donald Trump

“Melania et moi chérirons toujours notre temps avec la reine, et n’oublierons jamais la généreuse amitié, la grande sagesse et le merveilleux sens de l’humour de Sa Majesté. Quelle grande et belle dame elle était – il n’y avait personne comme elle!” Trump a déclaré dans un article sur les réseaux sociaux.

“Que Dieu bénisse la reine, qu’elle règne à jamais dans nos cœurs, et que Dieu la garde, ainsi que le prince Philip, avec des soins constants”, a écrit Trump.