Décès de la reine Elizabeth II : à quoi s’attendre dans les 10 prochains jours

Le monarque le plus ancien du royaume du Commonwealth, la reine Elizabeth II, est décédé, lançant une période de deuil ainsi qu’une série de plans soigneusement élaborés et détaillés.

Les plans des prochains jours, baptisés “Operation London Bridge”, comprendront le transport du corps de la défunte reine à Londres, l’ascension du nouveau roi, ainsi que les préparatifs des funérailles de la reine.

Voici ce qui devrait se passer au cours des 10 prochains jours :

‘OPÉRATION LICORNE’

Parce que la reine est décédée au château de Balmoral en Écosse, un ensemble de protocoles plus complexes connus sous le nom d ‘”Opération Licorne” (du nom de l’animal national écossais) impliquant des rituels écossais entre en vigueur.

Le corps de la reine restera au château pendant la nuit et pourrait être déplacé le lendemain à Crathie Kirk, une église voisine fréquentée par le défunt monarque. Deux jours après sa mort, son corps devrait être transféré au palais de Holyrood dans la capitale écossaise d’Édimbourg.

Une procession cérémonielle de Holyrood à la cathédrale Saint-Gilles le long du Royal Mile d’Édimbourg est attendue, suivie d’un service auquel assisteront des membres de la famille royale. Après le service, la reine reposera au repos pendant une période de 24 heures.

Le troisième jour après sa mort, sa dépouille voyagera en train royal vers Londres. À l’arrivée de sa dépouille à Londres, son cercueil sera transporté dans la salle du trône de Buckingham Palace.

CHARLES DEVIENT ROI

Charles est devenu le nouveau roi immédiatement après la mort de sa mère, avant même qu’il ne soit officiellement couronné ou assermenté.

Le lendemain de la mort de la reine, un Conseil d’adhésion composé de membres du Conseil privé du Royaume-Uni se réunira au palais Saint-James pour proclamer officiellement Charles comme roi. Le Conseil privé se compose de 670 membres, dont des politiciens de haut rang, des juges et des membres du clergé de l’Église d’Angleterre, mais seuls 150 membres environ devraient se réunir compte tenu des contraintes d’espace.

Conformément à la tradition remontant au XVe siècle, le Garter King of Arms – qui est responsable de la gouvernance de l’héraldique royale en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord – sortira sur le balcon du palais Saint-James et proclamera officiellement Charles comme le nouveau roi. Une salve de 41 canons à Hyde Park à Londres suivra.

Vendredi à 18 heures, heure du Royaume-Uni, Charles devrait faire son premier discours public en tant que roi. Dans les jours qui suivent, le nouveau roi assistera à une session conjointe impliquant les deux chambres du Parlement britannique et se lancera dans une tournée du Royaume-Uni, visitant l’Écosse, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles.

LES FUNÉRAILLES DE LA REINE

Cinq jours après sa mort, une procession emmènera le corps de la reine du palais de Buckingham à Westminster Hall, la partie la plus ancienne du domaine parlementaire du Royaume-Uni.

À son arrivée à Westminster Hall, la défunte reine sera exposée au public pendant les cinq prochains jours jusqu’à ses funérailles. Son cercueil sera drapé d’un étendard royal violet et des soldats monteront la garde, aux côtés de la couronne impériale, de l’orbe et du sceptre. Des milliers et des milliers de personnes en deuil, ainsi que des membres de la famille royale, devraient faire la queue pour rendre hommage au cours de la période de cinq jours.

Dix jours après la mort de la reine, les funérailles nationales de la reine, baptisées “Opération Scarlett”, doivent avoir lieu. Alors que les funérailles récentes des monarques ont eu lieu à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, les funérailles de la reine Elizabeth II devraient avoir lieu à l’abbaye de Westminster.

Après la fin du service, une procession amènera son cercueil au château de Windsor, où elle devrait être enterrée.



Avec des fichiers de Reuters.