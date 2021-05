Décès de la légende de l’ECW New Jack

La légende de l’Extreme Championship Wrestling (ECW) New Jack est décédé ce vendredi après avoir subi une crise cardiaque. Il est décédé à l’âge de 58 ans en Caroline du Nord, où il a vécu ces deux dernières années. L’épouse de la star, Jennifer, a annoncé le décès et cela a été confirmé sur sa page Facebook officielle. Né sous le nom de Jerome Young, New Jack était bien connu pour son passage chez ECW où il a passé six ans en tant que superstar. Pendant ce temps (1995 à 2000), il a livré certains des matchs les plus sanglants et les plus violents de l’histoire de l’ECW. Il a également tenu trois fois les Championnats du monde par équipe ECW au cours de cette période dans le cadre des Gangstas et des Gangstanators. Beaucoup plus tard, après que New Jack ait quitté la société, ECW a été acheté par la WWE en 2003 et bien qu’il soit une légende de l’ECW, il n’a jamais fait d’apparitions à la WWE.

Il a continué à avoir une longue et fructueuse carrière dans la lutte professionnelle en travaillant sur la scène indépendante et même en faisant des apparitions sur IMPACT Wrestling (alors connu sous le nom de TNA). Jack avait également fait peu d’apparitions sur TNA au fil des ans, était apparu pour la dernière fois à l’émission de réunion ECW de TNA en 2010. Après plusieurs années loin du ring, Jack luttait à nouveau le mois dernier au week-end de WrestleMania à l’âge de 58 ans.

La WWE a publié une longue déclaration sur Jack et sa carrière, et dans un tweet a écrit, « attristée d’apprendre » le décès de la star de l’ECW.

Impact Wrestling a écrit sur Twitter qu’ils étaient profondément attristés d’apprendre le décès de Jack.

All Elite Wrestling (AEW) a tweeté que «AEW et le monde de la lutte» pleurent la perte de «New Jack».

Plusieurs fans, les utilisateurs se sont également joints pour exprimer leurs condoléances à la famille, aux amis et aux fans de New Jack, tandis que plusieurs ont répondu avec «RIP» et des émojis pour se souvenir de la légende.

L’Iron Sheik a été parmi les premiers à honorer son ami de longue date. Dans un tweet, il a appelé Jack « BUBBA » et a écrit qu’il « ne peut pas croire » que Bubba est parti.

Un utilisateur a écrit que Jack était «trop sauvage»

Un autre a écrit qu’il était «un artiste unique en son genre».

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici