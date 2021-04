L’ancienne ministre et pair libéral démocrate, la baronne Williams de Crosby, est décédée à l’âge de 90 ans.

Dans un communiqué, le chef des libéraux démocrates, Sir Ed Davey, a déclaré que la nouvelle de sa mort était «déchirante».

Il l’a décrite comme «une source d’inspiration pour des millions de personnes, un lion libéral et un véritable pionnier».

«Je me sens privilégié de l’avoir connue, de l’avoir écoutée et de travailler avec elle. Comme tant d’autres, elle me manquera terriblement », a-t-il déclaré.

« La vie politique sera plus pauvre sans son intellect, sa sagesse et sa générosité », a-t-il ajouté.

«Shirley avait une empathie illimitée mais trop rare en politique aujourd’hui; elle a tissé des liens avec les gens, s’est souciée de leur vie et a vu la politique comme un outil crucial pour changer des vies pour le mieux.

Le parti a déclaré que la baronne Williams était décédée paisiblement aux premières heures de ce matin.

Elle était l’une des soi-disant ‘Gang of Four ‘, anciens politiciens travaillistes désenchantés qui sont devenus les fondateurs du Parti social-démocrate séparatiste.

Auparavant, elle avait été secrétaire à l’éducation dans les années précédant l’arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher.

Shirley Vivien Teresa Brittain Williams est née le 27 juillet 1930, fille de Vera Brittain, la féministe de haut niveau et auteure de Testament of Youth.

Elle est entrée au Parlement en tant que députée de Hitchin en 1964 et finalement ministre du Cabinet.

Mais déçue par le virage à gauche du Labour après l’élection de Thatcher, elle, avec William Rodgers, David Owen et Roy Jenkins, a contribué à la formation du SDP – et est devenue le premier député élu du parti.

Mais le parti s’est finalement effondré et s’est moulé dans le Parti libéral qui, après une série de changements de nom, est devenu les démocrates libéraux.

Elle est devenue pair à vie en 1993.