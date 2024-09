Décès de la ballerine pionnière Michaela Mabinty DePrince à 29 ans | Ballet

Michaela Mabinty DePrince, pionnière et source d’inspiration pour de nombreux acteurs du monde du ballet, est décédée à l’âge de 29 ans, a annoncé vendredi un porte-parole sur sa page Instagram. Aucune cause de décès n’a encore été communiquée.

« Sa vie était définie par la grâce, le but et la force », la légende disait« Son engagement indéfectible envers son art, ses efforts humanitaires et son courage à surmonter des défis inimaginables nous inspireront à jamais. Elle a été un symbole d’espoir pour beaucoup, montrant que quels que soient les obstacles, la beauté et la grandeur peuvent surgir des endroits les plus sombres. »

La famille de DePrince a publié une déclaration après l’annonce de son décès.

« Je suis vraiment en état de choc et de profonde tristesse. Ma belle sœur n’est plus là », Mia DePrince a écrit« Dès le début de notre histoire en Afrique, alors que nous dormions sur une natte commune à l’orphelinat, Michaela (Mabinty) et moi avions l’habitude de créer nos propres pièces de théâtre musical et de les jouer. Nous avons créé nos propres ballets… Lorsque nous avons été adoptées, nos parents ont rapidement pris part à nos rêves et ont fait naître la belle ballerine gracieuse et forte que beaucoup d’entre vous connaissent aujourd’hui. Elle était une source d’inspiration. »

Née Mabinty Bangura en Sierra Leone, DePrince a été envoyée dans un orphelinat à l’âge de trois ans, après la mort de ses deux parents pendant la guerre civile qui a ravagé le pays. À l’orphelinat, elle a été victime de maltraitance et de malnutrition, a-t-elle déclaré. l’Associated Press en 2012.

« J’ai perdu mes deux parents, alors j’étais là [the orphanage] « J’ai vécu pendant environ un an et je n’ai pas été très bien traitée parce que j’avais du vitiligo », a-t-elle déclaré à l’époque. « Nous étions classées par numéros, et le numéro 27 était le moins préféré et c’était mon numéro, donc j’avais le moins de nourriture, le moins de vêtements et tout ça. »

DePrince était un danseur du Boston Ballet. Photographie : Jordi Matas/The Guardian

Après avoir appris que l’orphelinat allait être bombardé, DePrince a raconté avoir marché pieds nus pendant des kilomètres pour atteindre un camp de réfugiés. Sa mère, qui a adopté DePrince et deux autres filles, dont Mia, de l’orphelinat après les avoir rencontrées au Ghana en 1999, a déclaré que Michaela était « malade et traumatisée par la guerre », avec une amygdalite, de la fièvre, une mononucléose et des articulations enflées. DePrince avait quatre ans lorsqu’elle a été adoptée et a déménagé aux États-Unis.

Sa passion pour le ballet a commencé lorsqu’elle était petite fille en Sierra Leone après avoir vu une photo d’une ballerine. Mais bien qu’elle ait commencé à s’entraîner au ballet à cinq ans, DePrince a connu des difficultés. À huit ans, on lui a dit que les États-Unis n’étaient pas prêts à accueillir une ballerine noire, même si elle avait été sélectionnée pour interpréter le rôle de Marie dans Casse-Noisette. À neuf ans, un professeur a dit à sa mère que les filles noires ne méritaient pas d’être financées.

DePrince a finalement fréquenté la Rock School for Dance Education, une école de ballet prestigieuse et sélective.

À 17 ans, elle a participé à First Position, un documentaire qui suit six danseurs alors qu’ils se préparent pour le Youth America Grand Prix. Elle a reçu une bourse pour étudier à la Jacqueline Kennedy Onassis School of Ballet de l’American Ballet Theatre. Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, DePrince a travaillé au Dance Theatre of Harlem, devenant ainsi la plus jeune danseuse principale de l’histoire du théâtre.

En 2012, elle a participé à son premier ballet professionnel en Afrique du Sud. L’année suivante, elle a rejoint la compagnie junior du Ballet national néerlandais.

Les spectateurs qui ne sont pas familiers avec le ballet pourraient reconnaître DePrince dans la chanson de Beyoncé. Limonadedans lequel la jeune femme de 21 ans danse en portant un tutu et une coiffe à l’ancienne. En 2021, elle rejoint le Boston Ballet en tant que deuxième soliste. Cette année-là, elle interprète le rôle principal dans Coppéliaun film de ballet.

DePrince dans le rôle de Swan dans Coppelia. Photographie : Pas de crédit

Au Boston Ballet, DePrince a expliqué aux journalistes comment les danseurs noirs qui l’ont précédée l’ont aidée à se motiver malgré le racisme et la xénophobie qu’elle a subis.

« J’ai beaucoup de chance », a déclaré DePrince dit à l’époque« Il y avait Lauren Anderson, j’avais quelqu’un à admirer. Le Houston Ballet. Heidi Cruz, le Pennsylvania Ballet quand j’étais plus jeune. Il y a aussi Misty Copeland. Nous ne sommes pas très nombreuses. Mais ce à quoi j’essaie toujours de penser, et ce qui me passionne, c’est de semer plus de coquelicots dans un champ de jonquilles, pour avoir plus de danseurs noirs et métis. »

Malgré ses succès, DePrince n’a pas oublié sa petite enfance. Elle est devenue une humanitaire et tout au long de sa carrière a exprimé le désir d’ouvrir une école de danse et d’arts en Sierra Leone.

« Ce serait génial – j’aimerais utiliser l’argent que nous gagnons grâce à ce livre [a memoir, Hope in a Ballet Shoe] « Je suis impatiente d’ouvrir l’école », a déclaré DePrince au Guardian en 2015. « Il faudra que ce soit le cas lorsque je prendrai ma retraite de danseuse. Les arts peuvent vous changer en tant que personne. La danse m’a aidée à partager mes émotions et à me rapprocher de ma famille. Elle m’a aidée à me sentir spéciale et non pas « l’enfant du diable ». Ces enfants n’auront pas les mêmes opportunités que moi, et je ne pense pas qu’ils le méritent. »

Elle a passé une grande partie de sa carrière à défendre et à promouvoir l’inclusion des danseurs noirs dans le ballet.

« Il n’y a pratiquement pas de Noirs dans le ballet, donc je dois m’exprimer », a-t-elle déclaré au Guardian.

Au lieu de fleurs, la famille de DePrince a demandé aux gens de faire un don à Enfant de la guerre, une organisation que DePrince a soutenue.

« Ce travail a été très important pour elle, et vos dons aideront directement d’autres enfants qui ont grandi dans un environnement de conflit armé », ont-ils écrit. « Merci. »