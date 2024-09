Décès de Kris Kristofferson : la légende de la musique country et star de Blade décède à l’âge de 88 ans

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire En savoir plus Fermer Notre mission est de fournir des reportages impartiaux et fondés sur des faits qui demandent des comptes au pouvoir et exposent la vérité. Que ce soit 5 $ ou 50 $, chaque contribution compte. Soutenez-nous pour proposer un journalisme sans agenda.

L’artiste et acteur country Kris Kristofferson, lauréat d’un Grammy Award, est décédé à l’âge de 88 ans, a confirmé sa famille.

Les hommages ont afflué après l’annonce de la mort « paisiblement » de l’artiste américain, qui a joué dans des films comme la trilogie Blade et La Planète des singes, à son domicile de Maui, samedi 28 septembre, entouré de sa famille.

« C’est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle que notre mari/père/grand-père, Kris Kristofferson, est décédé paisiblement le samedi 28 septembre à la maison », a déclaré la famille de Kristofferson dans un communiqué partagé avec des médias américains.

« Nous sommes tous très chanceux de passer du temps avec lui. Merci de l’aimer pendant toutes ces années, et quand vous voyez un arc-en-ciel, sachez qu’il nous sourit à tous.

À partir de la fin des années 1960, le natif de Brownsville, au Texas, a écrit des standards classiques tels que « Sunday Mornin’ Comin’ Down », « Help Me Make it Through the Night », « For the Good Times » et « Me and Bobby McGee ».

Kristofferson était lui-même chanteur, mais nombre de ses chansons étaient surtout connues pour être interprétées par d’autres, que ce soit Ray Price chantant « For the Good Times » ou Janis Joplin chantant « Me and Bobby McGee ».

Kris Kristofferson, qui a joué dans des films comme la trilogie Blade et La Planète des singes, est décédé samedi à son domicile de Maui, entouré de sa famille. (Droit d’auteur 2021 La Presse Associée. Tous droits réservés.)

Avec ses cheveux longs, ses pantalons pattes d’éléphant et ses chansons contre-culturelles influencées par Bob Dylan, il représentait une nouvelle génération d’auteurs-compositeurs country aux côtés de ses pairs tels que Willie Nelson, John Prine et Tom T Hall.

Il était très respecté au sein de l’industrie, Nelson lui-même déclarant lors d’un événement en 2009 : « Il n’y a pas de meilleur auteur-compositeur vivant que Kris Kristofferson. Tout ce qu’il écrit est une norme et nous allons tous devoir vivre avec cela.

Kristofferson a reçu de nombreux prix, dont quatre Grammys. Il a remporté le prix de la meilleure chanson country en 1971 pour « Help Me Make It Through The Night » et celui de la meilleure performance country par un duo ou un groupe à deux reprises avec Rita Coolidge, avec qui il a été brièvement marié, en 1973 et 1975 respectivement.

Profitez d’un accès illimité à 70 millions de chansons et podcasts sans publicité avec Amazon Music Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

Profitez d’un accès illimité à 70 millions de chansons et podcasts sans publicité avec Amazon Music Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

En 2014, il a également reçu le Grammy Lifetime Achievement Award pour sa contribution de longue date à l’industrie musicale.

Kristofferson a reçu quatre Grammy Awards, dont le Grammy Lifetime Achievement Award, qu’il a reçu en 2014. (Getty Images)

Il a pris sa retraite du spectacle et de l’enregistrement en 2021, ne faisant que des apparitions occasionnelles sur scène.

Outre sa carrière musicale extrêmement réussie, Kristofferson était également une star hollywoodienne prolifique, apparaissant sur grand et petit écran aux côtés d’autres noms de premier plan.

Il a joué aux côtés d’Ellen Burstyn dans le film du réalisateur Martin Scorsese de 1974. Alice ne vit plus iciBarbra Streisand dans le film de 1976 Une étoile est néeet a joué aux côtés de Wesley Snipes dans Marvel’s Lame en 1998. Il a ensuite repris son rôle d’Abraham Whistler dans des films ultérieurs.

Dans une interview accordée en 2006 à La Presse AssociéeKristofferson a révélé qu’il devait sa carrière musicale en grande partie à son compatriote chanteur légendaire Johnny Cash.

« Lui serrer la main alors que j’étais encore dans les coulisses de l’armée au Grand Ole Opry, c’est le moment où j’ai décidé de revenir », a déclaré Kristofferson.

«C’était électrique. Il m’a en quelque sorte pris sous son aile avant de couper l’une de mes chansons. Il a enregistré mon premier disque qui était le disque de l’année. Il m’a mis sur scène la première fois.

Kristofferson laisse dans le deuil son épouse, Lisa; ses huit enfants, Tracy, Kris Jr, Casey, Jesse, Jody, John, Kelly et Blake ; et ses sept petits-enfants.