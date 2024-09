Décès de Kathryn Crosby à 90 ans

Beth Harris, Associated Press

















LOS ANGELES (AP) — Kathryn Crosby, qui a joué dans des films comme « Le 7e voyage de Sinbad », « Anatomie d’un meurtre » et « Opération Mad Ball » avant d’épouser le célèbre chanteur et acteur oscarisé Bing Crosby, est décédée à l’âge de 90 ans.

Elle est décédée de causes naturelles vendredi soir à son domicile dans la ville de Hillsborough, dans le nord de la Californie, a déclaré samedi un porte-parole de la famille.

Sous son nom de scène Kathryn Grant, elle apparaît aux côtés de Tony Curtis dans « Mister Cory » en 1957 et de Victor Mature dans « The Big Circus » en 1959. Elle a fait cinq films avec le réalisateur de films noirs Phil Karlson, dont « Tight Spot » et « The Phenix City Story », tous deux en 1955.

Parmi ses autres acteurs principaux, on trouve Jack Lemmon dans « Operation Mad Ball », James Darren dans « The Brothers Rico » et James Stewart dans « Anatomy of a Murder », réalisé par Otto Preminger.

Née Olive Kathryn Grandstaff le 25 novembre 1933 à West Columbia, au Texas, elle est diplômée de l’Université du Texas en beaux-arts. Elle arrive à Hollywood et commence sa carrière cinématographique en 1953.

Elle a rencontré Bing Crosby alors qu’elle donnait des interviews pour une chronique sur Hollywood dans le journal de sa ville natale. Ils se sont mariés en 1957, alors qu’elle avait 23 ans et lui 54.

Elle a mis un terme à sa carrière d’actrice après le mariage, bien qu’elle soit souvent apparue avec Crosby et leurs trois enfants dans ses émissions de télévision spéciales de Noël et dans les publicités pour le jus d’orange Minute Maid. Elle est devenue infirmière diplômée en 1963.

Dans les années 1970, elle a animé une émission matinale sur KPIX-TV dans le nord de la Californie.

Après la mort de Crosby à l’âge de 74 ans en 1977, d’une crise cardiaque après avoir joué au golf en Espagne, elle est apparue dans des productions théâtrales de Same Time, Next Year et Charley’s Aunt. Elle a partagé la vedette avec John Davidson et Andrea McArdle dans la reprise à Broadway de State Fair en 1996.

Pendant 16 ans, jusqu’en 2001, elle a organisé le tournoi de golf Crosby National à Bermuda Run, en Caroline du Nord.

Elle laisse dans le deuil ses enfants Harry, Mary, une actrice surtout connue pour la série télévisée « Dallas », et Nathaniel, un golfeur amateur à succès. Elle a été mariée à Maurice Sullivan pendant 10 ans avant qu’il ne soit tué dans un accident de voiture en 2010 qui a grièvement blessé Crosby.