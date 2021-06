Décès de Johnny Solinger – Le chanteur de Skid Row décède à l’âge de 55 ans des suites d’une insuffisance hépatique alors que ses camarades lui rendent hommage

Le chanteur de SKID Row, Johnny Solinger, est décédé à l’âge de 55 ans après avoir dit à ses fans qu’il souffrait d’insuffisance hépatique, a-t-on annoncé.

Les coéquipiers du musicien ont confirmé la triste nouvelle aujourd’hui.

Le chanteur de Skid Row Johnny Solinger est décédé à l’âge de 55 ans, c’est annoncé Crédit : Avalon.red

Dans une publication sur Facebook, ils ont déclaré : « Nous sommes attristés d’apprendre la nouvelle de notre frère Johnny Solinger.

« Nos pensées vont à sa famille, ses amis et ses fans.

« Godspeed Singo. Dites bonjour à Scrappy pour nous. »

Il a été signé: « Beaucoup d’amour, Rachel Bolan, ZP Theart, Snake Sabo, Rob Hammersmith, Scotti Hill. »

Solinger a raconté aux fans sa bataille pour la santé en mai.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, il a déclaré: « C’est avec le cœur lourd que je dois faire savoir à tout le monde ce qui se passe avec moi et ma santé.

« Je suis hospitalisé depuis un mois.

« On m’a diagnostiqué une insuffisance hépatique. Et le pronostic n’est pas si bon.

« Comme pour la plupart des musiciens, je n’ai pas d’assurance maladie et il est très difficile d’obtenir des soins appropriés sans elle. »

Il a dit qu’il prenait « au moins sept médicaments différents » et qu’il avait besoin de drainer du liquide de son abdomen une fois tous les deux jours.

Il a déclaré: « J’ai perdu beaucoup de force et j’aurai également besoin d’une thérapie physique. »

Et il a dit qu’il avait été obligé de rechercher des fonds pour payer ses factures médicales et ses soins palliatifs.

« Je ne vous demanderais pas tout cela si je n’avais pas vraiment besoin d’aide, mais malheureusement, c’est là où j’en suis », a-t-il déclaré.

« J’apprécie et je veux que vous me gardiez tous dans vos pensées et que vous m’envoyiez toutes les vibrations de guérison que vous pouvez, mais je m’épuise facilement, je vous demanderai donc de ne pas appeler ou envoyer de SMS sauf si cela est absolument nécessaire.

« Mais s’il vous plaît, si vous pouvez aider dans cette période difficile, je l’apprécierai de tout cœur.

« Je vous aime tous. »

Solinger est devenu célèbre en tant que chanteur principal de Skid Row lorsque le groupe s’est reformé en 1999.

Ils s’étaient déjà séparés en 1996 lorsque Sebastian Bach est parti.

Le musicien a figuré sur deux des albums et deux EP du groupe avant de partir en avril 2015 et a été remplacé par le chanteur de TNT Tony Harnell, qui a démissionné huit mois plus tard.

Solinger lui-même a déclaré qu’il était parti pour poursuivre un travail en solo, mais le groupe a affirmé qu’il avait été licencié.

Plus à venir…

Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online.

Thesun.co.uk est votre destination de choix pour les meilleures actualités sur les célébrités, les actualités sur le football, des histoires réelles, des images à couper le souffle et des vidéos incontournables.

Téléchargez notre application gratuite fantastique, nouvelle et améliorée pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone cliquez ici, pour Android cliquez ici.

Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/thesun et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à @Le soleil.