Décès de John Amos : l’acteur de « Good Times », « Roots », avait 84 ans

John Amos, l’acteur prolifique connu pour son travail dans les sitcoms « Good Times » et « The Mary Tyler Moore Show », le film « Coming to America » et la mini-série « Roots », est décédé. Il avait 84 ans.

La publiciste d’Amos, Belinda Foster, a confirmé la nouvelle de sa mort mardi à l’Associated Press. Aucun autre détail n’était immédiatement disponible.

Pendant trois ans et trois saisons, Amos a été adoré par le public de tout le pays en tant que patriarche inconditionnel de la famille Evans dans la sitcom des années 1970 « Good Times ». Amos a joué James Evans, un vétéran de la guerre de Corée qui travaille dur, au regard flétri et à l’esprit vif, qui a fait tout ce qu’il pouvait pour subvenir aux besoins de sa famille.

Comme tout grand père de télévision, Amos aimait également tous ses enfants de télévision – ce qui est devenu un point de discorde dans les coulisses lorsque les scripts ont commencé à se concentrer de plus en plus sur les pitreries comiques de l’aîné des enfants d’Evans, JJ (Jimmie « JJ » Walker). Dans une interview de 2014 avec l’Académie de TélévisionAmos se souvient avoir exprimé ses inquiétudes quant au fait que la série mettait « trop ​​d’accent… sur JJ et son chapeau de poulet » tout en négligeant les « deux autres enfants » de James Evans.

Selon Amos, ses différences créatives avec les producteurs de « Good Times » – y compris le légendaire Norman Lear – l’ont conduit à être qualifié de « facteur perturbateur » et à être renvoyé de la série. Lear a personnellement appelé Amos pour lui annoncer la nouvelle.

«Je n’ai pas juré ou quoi que ce soit. Je viens de raccrocher le téléphone », a déclaré Amos à la Television Academy.

« Et il ne m’a pas rappelé pour voir si j’avais autre chose à dire. Je n’ai plus jamais entendu parler de lui pendant des mois et des mois et des mois.

Amos a rebondi rapidement et triomphalement après sa fin, décrochant une nomination aux Emmy Awards en 1977 pour son interprétation puissante de Kunta Kinte adulte dans « Roots », la mini-série révolutionnaire sur l’esclavage basée sur le roman du même nom d’Alex Haley.

Avant de devenir le personnage principal de la série (avec LeVar Burton, qui jouait le jeune Kunta Kinte), Amos a auditionné pour deux autres rôles. Lorsqu’il fut finalement invité à lire pour le « rôle unique » de Kinte, Amos « s’évanouit presque ».

« Je ne pouvais pas y croire » il a dit à la TV Academy en 2014. « C’était comme si j’avais gagné à la loterie. »

Amos était bien conscient de l’impact de sa performance et de « Roots » sur les téléspectateurs, qui lui ont fait savoir en temps réel à quel point ils étaient profondément émus par l’histoire révolutionnaire de Kinte.

« J’étais sur l’autoroute et ce grand frère s’est arrêté à côté de moi dans ce vieux morceau d’acier de Détroit », se souvient Amos dans une interview accordée au Times 40 ans après la première de « Roots ».

« Il a dit : ‘Mec, arrête-toi !’ Alors j’ai garé la voiture. Il a dit: ‘Hé, mec, j’ai regardé « Roots » à la télé hier soir, mec. Mec, ça m’a vraiment affecté… J’étais à mi-chemin et je suis allé chercher mon .38 et je suis allé filmer la télé !’ C’est la chose la plus drôle qui soit arrivée. J’espère qu’il ne cherchait pas à ce que je le rembourse.

Amos est né le 27 décembre 1939 à Newark, dans le New Jersey. Il a fréquenté l’East Orange High School, où il jouait au football en même temps que la chanteuse Dionne Warwick était pom-pom girl, selon le New York Times.

Pendant un certain temps, Amos est resté sur la piste d’athlétisme. Il était porteur de ballon à Colorado State avant de s’essayer sans succès pour les Broncos de Denver et d’être exclu des Chiefs de Kansas City après s’être déchiré le tendon d’Achille – une blessure mettant fin à la saison. Amos a remercié l’ancien entraîneur des Chiefs, Hank Stram, de l’avoir aidé à réaliser sa véritable passion.

« Jeune homme, vous n’êtes pas un joueur de football », lui dit Stram. « Vous êtes un jeune homme qui joue au football. »

Tout en pleurant la perte imminente de sa carrière de footballeur, Amos a écrit un poème que Stram lui a permis de lire à haute voix pour ses coéquipiers. L’équipe lui a réservé une standing ovation.

« Quand [Stram] J’ai vu la réaction de l’équipe au poème et il a dit : « Je pense que tu as une autre vocation » », se souvient Amos en 2012.

Après avoir quitté la NFL, Amos s’est tourné vers la rédaction avant de travailler au noir en tant qu’auteur de comédie pour le petit écran. Il a lancé sa carrière dans le divertissement en tant que rédacteur pour la série de variétés musicales CBS de 1969 « The Leslie Uggams Show ».

En 1970, Amos décrocha son premier rôle d’acteur majeur en tant que Gordy le météorologue dans « The Mary Tyler Moore Show » après que certains scénaristes travaillant simultanément sur « Uggams » et « Mary Tyler Moore » eurent déterminé qu’il serait parfait pour le rôle.

« Franchement, je n’ai jamais regardé en arrière après cela », a déclaré Amos au Los Angeles Times en 2012.

Amos est ensuite apparu dans des dizaines de séries télévisées marquantes, notamment « Good Times », « Roots », « The Fresh Prince of Bel-Air », « Sanford and Son », « Hunter » et « The West Wing », dans lesquelles il a incarné le commandant en chef militaire Percy « Fitz » Fitzwallace.

Au milieu du drame politique aux enjeux élevés de la série historique sur un président fictif et son équipe, l’amiral Fitzwallace était souvent la voix de la raison qui pouvait commander une pièce aussi efficacement qu’Amos pouvait commander l’écran.

« Ce rôle de l’amiral Percy Fitzwallace… est celui pour lequel je les aurais payés », a déclaré Amos à la TV Academy.

« L’uniforme en lui-même était une chose, toute cette vinaigrette – la salade de fruits, comme nous l’appellerions –, ses médailles. Une fois que j’ai enfilé cette veste, je suis devenu le commandant en chef.

Autrefois écrivain de télévision lui-même, Amos n’a jamais manqué une occasion de donner des accessoires aux créateurs – même à Lear, qui a finalement retrouvé la star déchue de « Good Times » pour « 704 Hauser ». La série éphémère mettait en vedette Amos dans le rôle du père libéral d’un jeune activiste conservateur vivant dans l’ancienne maison d’Archie Bunker dans le Queens.

«J’ai mûri au point que si j’avais des différences créatives, je dirais ‘Norman, puis-je te parler ?’ au lieu de menacer de causer des blessures corporelles », a plaisanté Amos dans une interview accordée au Times en 2012.

L’acteur s’est marié deux fois : d’abord avec Noel J. Mickelson, la mère de ses enfants, de 1965 à 1975, puis brièvement avec l’actrice Lillian Lehman à la fin des années 1970.

Plus récemment, Amos a démenti les informations faites en 2023 par sa fille Shannon, accusant son frère Kelly « KC » Amos de négligence et de ne pas avoir fourni les soins appropriés à leur père. L’aîné Amos a été hospitalisé en 2023 mais s’est rétabli après un traitement pour une accumulation de liquide dans le bas de son corps.

« Je dirai ceci pour l’instant : cette histoire de négligence est fausse et imméritée », a déclaré Amos dans un communiqué en mars après que le LAPD a ouvert une enquête sur ces allégations. « La vraie vérité éclatera bientôt et vous l’entendrez de ma bouche. Croyez-le.

En plus de son travail considérable sur le petit écran, Amos est apparu dans un certain nombre de films, tels que « Coming to America ». Il a interprété Cleo McDowell, restaurateur et père de l’amoureuse d’Eddie Murphy, dans la comédie classique de 1988.

Même après le décollage de sa carrière d’acteur, Amos n’a pas arrêté d’écrire. Pendant des décennies, il a voyagé à travers les États-Unis pour présenter un one-man show qu’il avait écrit sur un homme de 87 ans attendant le retour de la comète de Halley.

Amos a déclaré à l’Académie de télévision en 2014 qu’il voulait qu’on se souvienne de lui comme « d’un gars qui faisait rire les gens » et « faisait réfléchir les gens ».

« J’aimerais juste qu’on se souvienne de quelqu’un qu’ils aimaient regarder et qu’ils aimaient avoir leur maison », a-t-il déclaré.

« C’est un bon sentiment de savoir qu’un étranger assis dans une ville isolée quelque part a ri au point d’oublier ses misères ou ses problèmes actuels et de dire à sa famille : ‘Hé, John Amos est là.’ Entrez ici ! Rions. Je veux dire, y a-t-il quelque chose de mieux que ça ?

L’ancienne rédactrice Susan King et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.