Décès de Jeremy Ruehlemann: le mannequin décède à 27 ans alors que Christian Siriano rend hommage à “l’une de mes muses”

Le mannequin FASHION Jeremy Ruehlemann est décédé à l’âge de 27 ans.

Le célèbre designer Christian Siriano a rendu hommage au natif du New Jersey comme “l’une de mes muses”.

L’étoile montante Jeremy Ruehlemann est décédée à l’âge de 27 ans Crédit : Getty

Des hommages ont été rendus au “plus bel homme” Crédit : Getty

“Je n’ai jamais rien publié de tel, mais perdre un ami qui était une si belle âme est vraiment très difficile”, a déclaré Siriano en légende du message.

“C’est pour Jeremy, le plus bel homme qui a donné tant d’amour à tous ceux qu’il a rencontrés, quoi qu’il arrive.

“Il m’a inspiré et je l’aimerai pour toujours.”

Ruehlemann était originaire du New Jersey et travaillait comme conseiller de camp, indique son profil LinkedIn.

Il a étudié la psychologie à l’université avant de partir en 2017 pour une carrière dans le mannequinat.

Ruehlemann a modelé pour des marques telles que John Varvatos, Joseph Abboud, Superdry, Macy’s, Zara, Nick Graham et Atelier Cillian.

Son dernier post Instagram était une photo des coulisses de ce qui semblait être une séance photo avec la marque Tommy Hilfiger avec la légende : “Bts avec Tommy”.

Andy Hilfiger a écrit “tellement désolé” dans les commentaires après la mort du mannequin suivi d’un emoji de mains en prière.

Jason Kanner de Soul Artist Management a confirmé la mort de Ruehlemann et lui a rendu hommage.

“C’est avec une grande tristesse et le cœur lourd que je vous fais savoir que Jeremy Ruehlemann est décédé”, a-t-il écrit à côté de plusieurs photos professionnelles de lui.

“Jeremy était authentiquement lui-même. Le sel de la terre. Il y avait juste quelque chose en lui qui vous faisait vous enraciner pour lui.

“Son enthousiasme face à une grosse réservation son optimisme quand quelque chose n’allait pas.

“Quand tu lui as parlé, il a écouté avec ses yeux et ses oreilles. Il était vraiment et sera toujours unique en son genre. Jeremy, tu vas nous manquer.”